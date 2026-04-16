Veszélybe került a klímaváltozás egyik legfontosabb, 1200 éves adatbázisa

A cseresznyevirágzás Japánban nemcsak kulturális jelenség, hanem a klímaváltozás egyik legfontosabb természetes indikátora is. Egy több mint 1200 éves adatsor most veszélybe került, miután elhunyt az a tudós, aki évtizedekig dokumentálta a virágzási időpontokat. A kutatás azonban végül mégis folytatódhat, miután egy új szakember vállalta a megfigyelések folytatását – írja a Guardian.

Cseresznyevirágzás: mi lesz az 1200 éves adatbázis sorsa?

Yasuyuki Aono, az Oszakai Metropolitan Egyetem professzora a hegyi cseresznye (Prunus jamasakura) tavaszi virágzását vizsgálta, és 9. századi források alapján hozta létre a világ egyik leghosszabb szezonális klímaadatsorát. Kutatása szerint a csúcsvirágzás az elmúlt évtizedekben egyre korábbra tolódott, ami a növekvő hőmérséklet egyik egyértelmű jele.

A kutató 2025 áprilisában még rögzítette a legfrissebb adatot, amely szerint Kiotóban április 4-én tetőzött a virágzás. A 2026-os sor azonban már üres maradt: Aono 2025 augusztusában elhunyt.

Nemzetközi összefogás indult a folytatásért

A kutatás megszakadását követően nemzetközi szakértők kerestek megoldást az adatbázis fenntartására. Az Our World in Data kutatója, Tuna Acisu indított kezdeményezést, amely végül meghozta a várt eredményt: egy japán kutató vállalta, hogy ugyanazokat a forrásokat és ugyanazt a helyszínt használva folytatja a megfigyeléseket Arashiyamában. A cél, hogy a több mint 1200 éves idősort megszakítás nélkül lehessen tovább vinni.

A klímaváltozás egyértelmű jelei a cseresznyevirágzásban

A hosszú adatsor egyértelmű mintázatot mutat: 2021-ben és Japán,2023-ban mérték a teljes adatsor legkorábbi csúcsvirágzását. A melegebb telek miatt a virágzás egyre korábbra tolódik, és egyes években a bimbók egy része ki sem nyílik teljesen. A kutatás különlegessége, hogy ugyanazt a fajt és helyszínt vizsgálja évszázadokon át, így rendkívül egységes klímaindikátort ad a tudomány számára.