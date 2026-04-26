A pokolból tért vissza – egy magyar orvos megrázó vallomása Csernobilból

Szöllősy Tibor ideggyógyász 1986 májusában kapta az utasítást: orvosokat vezényelnek a sugárszennyezett területre. Bár eredetileg egyhetes szolgálatra számított Csernobilban, végül egy teljes hónapot töltött a legsúlyosabban érintett, úgynevezett kettes zónában – derül ki abból az interjúból, amit a hirado.hu készített az orvossal.

Csernobil

Fotó: Unsplash

A helyszínen döbbent rá, mekkora a baj

Elmondása szerint már az odavezető út is baljós volt: kiürített utak, fertőtlenítő járművek és életveszélyre figyelmeztető táblák jelezték, hogy a helyzet sokkal súlyosabb, mint amit a szovjet vezetés kommunikált.

A helyszínen szinte semmilyen felszerelés nem állt rendelkezésre. Ivóvíz alig volt, rendelőt egy félkész épületben, sokszor improvizált körülmények között kellett kialakítani. A sugárzási adatokat pedig sokszor egyszerűen „kitalálták”, a szélirányhoz igazítva, és később kiderült, hogy a hivatalos jelentések is ezeket az értékeket tartalmazták.

A főorvos döbbenetes jelenségekről számolt be: a hírhedt Vörös-erdőről, ahol a fák kérge a sugárzás miatt elszíneződött, valamint az óriásira nőtt erdei termésekről, amelyeket a helyiek továbbra is fogyasztottak.

A legmegrázóbb élménye azonban egy súlyosan sugárfertőzött beteghez kötődik. A férfi szervezete gyakorlatilag felmondta a szolgálatot: vérzések, széteső szövetek és elviselhetetlen szenvedés jellemezte az állapotát.

Mindenki meghalt körülötte

A történet legtragikusabb része azonban a csapat sorsa:

A tizenkét fős csapatunkból egyedül én éltem túl. Öt-hat év alatt mindenki meghalt körülöttem”

– mondta.

Szöllősy Tibor szerint a katasztrófa hatásai máig érezhetők: drasztikusan megnőtt a daganatos megbetegedések száma, különösen a fiatalok körében. Úgy véli, a tragédia nemcsak egészségügyi, hanem politikai következményekkel is járt, és hozzájárult a Szovjetunió későbbi összeomlásához.

A szakember arra is figyelmeztetett, hogy a nukleáris veszély ma sem múlt el. A háborús helyzet és az atomerőművek körüli incidensek miatt továbbra is fennáll egy újabb katasztrófa kockázata.