A csernobili atomkatasztrófa alapjaiban változtatta meg az atomenergia megítélését világszerte. A tragédia hatásai nemcsak a közvetlen környezetben, hanem globális szinten is érezhetők voltak, és generációkon átívelő következményeket hagytak maguk után.

Egy doziméter magas sugárzási szintet mutat a csernobili erőmű negyedik reaktora közelében, 2006. április 26-án

1986. április 26-án a mai Ukrajna területén működő csernobili atomerőmű 4-es reaktorában történt robbanás alapjaiban rengette meg a világot. A balesetet egy rosszul megtervezett és hibásan végrehajtott kísérlet idézte elő, amely robbanássorozathoz vezetett, és hatalmas mennyiségű radioaktív anyagot juttatott a légkörbe.

Milyen következményekkel járt a csernobili atomkatasztrófa?

A robbanást követően több mint nyolcmillió ember volt kitéve különböző mértékű sugárzásnak. A közvetlen és közvetett következmények súlyos egészségügyi problémákhoz vezettek, különösen a daganatos megbetegedések számának növekedése volt megfigyelhető, főként gyermekek körében.