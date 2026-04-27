Csernobil neve máig a történelem egyik legsúlyosabb nukleáris katasztrófáját idézi fel, de kevesen tudják, hogy az esemény egyik túlélője évtizedekkel később egy újabb tragédia elől is menekülni kényszerült. Olekszij Breusz története Csernobil árnyékában kezdődött, és a háború sújtotta Ukrajnában folytatódott. Ma Svájcban él menekültként, és egy új élet lehetőségét keresi – írja a Bild.

Túlélte Csernobilt, most a háború elől menekül

1986. április 26-án a 27 éves Olekszij Breusz műszakba érkezett a csernobili atomerőmű 4-es blokkjához, ahol már nyitott reaktor, füst és súlyos pusztítás fogadta. A helyzet gyorsan egyértelművé vált: bekövetkezett a katasztrófa. Moszkvából azonban továbbra is az a parancs érkezett, hogy folytatni kell a reaktor hűtését.

Breusz vezető blokkvezérlő mérnökként kollégáival órákon át próbálta beindítani a szivattyúkat a vezérlőteremben, miközben már a sugárbetegség első jelei is megjelentek. A munkát végül az utolsó működő szivattyú leállása zárta le, ezzel megszűnt a hűtés lehetősége. A vezérlőterem kiürült, Breusz pedig egyedül maradt, és elmondása szerint ekkor nyomta meg az utolsó gombot a pulton a teljes csendben.

Bár több kollégája életét vesztette, ő túlélte a katasztrófát, részben a viszonylagos védettségnek és a korán kapott jódtablettáknak köszönhetően.

Évtizedekkel később, 2022. február 24-én újabb fordulópont következett: Oroszország megtámadta Ukrajnát. Breusz egy iskola pincéjében húzódott meg több száz emberrel együtt, miközben a csernobili zónát is megszállták. A csernobili atomkatasztrófa túlélője háború elől végül Lengyelország felé menekült egy vonattal, nem sokkal azután, hogy a közelben egy másik szerelvényt támadás ért.

Innen Svájcba jutott, ahol ma feleségével menekültszálláson él, szociális segélyből és csernobili nyugdíjból. Németül tanul, és új életet próbál építeni, de gondolatai továbbra is Ukrajnában járnak. Ha véget ér a háború, vissza szeretne térni hazájába.