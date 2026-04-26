Csernobil árnyékában: a háború újra nukleáris kockázatot hozott a világra

A pusztítást fokozta, hogy a végnapjait élő Szovjetunióban igyekeztek minél tovább titokban tartani a robbanást, sőt, a katasztrófa elhárítása még a reaktor közvetlen környezetében is csak késleltetve indult be. A csernobili atomkatasztrófa tragikus évfordulója kapcsán drámai képeket és sokkoló adatokat mutatunk a hatalmas veszteségekről.

Csernobili atomkatasztrófa: az erőmű sérült négyes reaktora

Láthatatlan halál: a sugárzás globális pusztítása

1986. április 26-án az ukrajnai atomerőmű egyik reaktorában robbanás történt, amely súlyosan megrongálta az épületet és tüzet okozott. A sérült reaktorból nagy mennyiségű radioaktív anyag jutott a légkörbe. A szennyezés Európa-szerte megnövekedett sugárzási szintet eredményezett napokon át. A radioaktív felhő végül a szél hatására szinte az egész Földön kimutathatóvá vált, Marokkótól az Északi-sarkig.

A kibocsátott izotópok közül a cézium és a jód jelentette a legnagyobb veszélyt az emberi egészségre.

A környezeti és egészségügyi hatások még évtizedekkel később is kimutathatók.