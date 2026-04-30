veszélyeztetett faj

Thaiföldön őrizetbe vettek egy nőt, aki indiai csillagteknősöket próbált kicsempészni az országból

Csempészés miatt őrizetbe vettek egy tajvani nőt a bangkoki nemzetközi repülőtéren. A 19 éves utas a testére ragasztott ritka csillagteknősöket próbálta kicsempészni az országból, hogy a feketepiacon eladja az állatokat.
Tiltott állatszállítás és vámcsalás gyanújával őrizetbe vettek egy tajvani nőt a bangkoki nemzetközi repülőtéren, mert megpróbált kicsempészni az országból 30 példányt a veszélyeztetett fajnak számító indiai csillagteknősből – jelentették be szerdán thaiföldi hatóságok.

Thaiföldön őrizetbe vettek egy nőt, aki indiai csillagteknősöket próbált kicsempészni az országból (A kép illusztráció.)
Fotó: Unsplash

A természetvédelmi hivatal tájékoztatása szerint a 19 éves gyanúsított kedden akart Tajpejbe utazni, és a védett fajnak számító szárazföldi teknősöket – amelyek közül egy elpusztult – a ruhái alatt, a testéhez szigetelőszalaggal rögzítve próbálta kicsempészni az országból. 

Az indiai csillagteknősök ára több millió forintot is érhet

A vámhivatal közölte, hogy az állat példányainak értéke a feketepiacon eléri a 9000 dollárt (2,8 millió forint), ezenkívül vizsgálat indult annak kiderítésére, hogy a nőnek van-e köze valamely nagyobb csempész hálózathoz.  

A megpróbáltatást túlélő állatokat átadták a természetvédelmi hatóságoknak, hogy gondoskodjanak róluk, egyúttal bizonyítékként szolgáljanak az eljárás során. 

A körülbelül 35 centiméter hosszú, a Természetvédelmi Világszövetség (IUCN) vörös listáján, azaz a „sebezhető” kategóriában szereplő indiai csillagteknősre világszerte nagy a kereslet. 

Thaiföld a veszélyeztetett fajok illegális kereskedelmének az egyik csomópontja; az országból számtalan állat kerül Ázsia más feketepiacaira. 

Megdöbbentő fogás a reptéren: senki sem gondolná, hogy mit csempésznek manapság

Ahogy arról az Origo már beszámolt, a kenyai hatóságok a repülőtéren fogták el a Kínába készülő férfit, akinek csomagjában több mint 2200 hangyát találtak. A hangyacsempészett ügyében a bíróság pénzbírságot és felfüggesztett ítéletet szabott ki. A rovarok többségét a vád szerint kémcsövekbe rejtve próbálta kivinni az országból.

Sárkánycsempészeket vettek őrizetbe Indonéziában

Ahogy arról az Origo már beszámolt, őrizetbe vettek hat embert Indonéziában komodói sárkányok Thaiföldre csempészésének gyanújával – közölték szerdán a hatóságok. Az óriásgyík a szigetország őshonos állatfaja, és a Természetvédelmi Világszövetség (IUCN) veszélyeztetett fajként tartja nyilván.

 

