Először rögzítették: halálos erőszak egy csimpánz-„polgárháborúban”

A csimpánz-polgárháború az ugandai Kibale Nemzeti Parkban zajlik, ahol egykor egységes közösségként élő állatok szakadtak két részre, majd egymás ellen fordultak. A kutatók szerint ez az első alkalom, hogy ilyen részletesen sikerült megfigyelni egy csimpánzközösség széthullását és az azt követő erőszakos konfliktust – írja a NewYorkPost.

Először rögzítették a halálos erőszakot – csimpánz-„polgárháború" zajlik az ugandai dzsungelben

A csimpánz-polgárháború háttere

A több mint 200 egyedből álló közösség hosszú ideig stabilnak tűnt, azonban az évek során kisebb csoportok alakultak ki. A „csimpánz közösség széthullása” fokozatosan történt, míg végül két különálló klán jött létre.

A kutatók szerint a csimpánzok közötti halálos konfliktus egyik oka lehetett, hogy több kulcsfontosságú hím elpusztult, akik korábban összekötő szerepet töltöttek be a csoportok között.

Brutális támadások és területharcok

A két klán 2018-ra teljesen elszakadt egymástól, majd elkezdődött a csimpánz-területharc Ugandában.

Az egyik csoport rendszeresen rajtaütött a másikon:

felnőtt hímeket öltek meg

kölyköket is célba vettek

egyes esetekben kannibalizmus is előfordult

A támadások során a csimpánzok gyakran agyonverik áldozataikat, majd fogaikkal széttépik őket – ez a csimpánzok közötti halálos erőszak egyik legbrutálisabb formája.

Megdöbbentő fordulat: egymás ellen fordult társak

A konfliktus egyik legmegdöbbentőbb eleme, hogy a csimpánzok nem idegeneket támadnak, hanem korábbi társaikat.

A kutatók szerint ez a csimpánzcsoporton belüli háború segíthet jobban megérteni azt is, hogyan alakul ki az erőszak és a megosztottság az emberi társadalmakban.

Még mindig tart a vérontás

A megfigyelések szerint a konfliktus a mai napig tart, és évente több halálos áldozatot követel. A szakértők óvatosan bánnak a „polgárháború” kifejezéssel, de abban egyetértenek, hogy a jelenség példátlan.

Meghalt Ai, aki nemcsak számolni és színeket felismerni tudott, hanem festett, számítógépet használt, sőt egyszer még a kulccsal is megszökött a ketrecéből. A rendkívüli intelligenciájáról ismert világhírű japán csimpánz 49 éves korában hunyt el.