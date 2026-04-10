Pokoli kín: ezek a világ legfájdalmasabb csípései

A csípés sokunk számára mindennapos kellemetlenség, de a természetben léteznek olyan állatok, amelyek csípése szó szerint kibírhatatlan fájdalmat okoz. A világ legfájdalmasabb csípéseit bátor szakértők próbálták ki, hogy megtapasztalják, hol van az emberi tűrőképesség határa – írja a BBC.

Melyik rovar csípése a legfájdalmasabb?

A rovarok közül a golyóhangya, a tarantulaölő darázs és a harcos darázs a legrettegettebbek. Justin Schmidt entomológus fájdalomindexe szerint a golyóhangya csípése akár 24 órán át tartó, intenzív kínzó érzést okoz, a tarantulaölő darázs rövid, de villámcsapásszerű fájdalmat vált ki, míg a harcos darázs csípése olyan, mintha egy vulkán lávájában lennénk láncra verve.

YouTube-kalandorok, mint Coyote Peterson további extrém csípéseket is kipróbáltak: a japán óriáslódarázs és a hóhér darázs szintén a legfájdalmasabbak közé tartozik, utóbbi akár 12 órán át tartó szenvedést okoz.

Létezik-e még extrémebb csípés?

A tengeri élőlények sem maradnak el a rovaroktól. Az apró irukandzsi medúza csápjai akár egy méter hosszúak, csípése pedig rendkívüli fájdalmat okoz: a kezdeti, alig érezhető szúrást követően görcsök, hányás és erős izzadás jelentkezik akár 24 órán keresztül. Az áldozatok gyakran halálközeli élményről számolnak be.

Hasonlóan veszélyes és fájdalmas az ausztrál dobozmedúza, a tűzhangya és a kőhal, melyek csípése hosszú ideig égő, szúró fájdalmat okoz.

Hogyan dönthetjük el, melyik a legfájdalmasabb csípés?

A világ legfájdalmasabb csípéseinek rangsorolása részben szubjektív, de az eddigi tapasztalatok alapján a rovarok és tengeri élőlények között is vannak kiemelkedően fájdalmas élmények. Bár a legjobb összehasonlítás még várat magára, annyi biztos: a természetben akadnak olyan csípések, amelyek az emberi tűrőképesség határát feszegetik, legyen szó egy apró hangyáról vagy láthatatlan medúzáról.