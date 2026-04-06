Ehető még a csírázó krumpli? Itt a válasz!

A csírázó krumpli azért alakul ki, mert a burgonya természetes módon hajtani kezd, főleg akkor, ha túl meleg, világos vagy nedves helyen tárolják. A gondot az okozza, hogy ilyenkor megnőhet benne a glikoalkaloidok, köztük a szolanin mennyisége, főleg a csírákban, a zöld részekben és a héjhoz közeli területeken. Ezek nagyobb mennyiségben gyomorpanaszokat, hányást, hasmenést, sőt súlyosabb esetben idegrendszeri tüneteket is okozhatnak.

Csírázó krumpli a konyhában? Ezt kell tudnia, mielőtt felhasználja

Fotó: Tamara Elnova / Pexels

Ehető a csírázó krumpli?

ha csak rövid, apró csírák vannak rajta

ha nincs zöld folt a héján

ha a krumpli még kemény, nem puha és nem ráncos

ha a csírákat, szemeket és a héjat alaposan eltávolítják

Mikor ne egye meg?

Ha a hajtások hosszúak, sok hajtás jelenik meg, vagy a héj határozott zöld színt mutat, a burgonyát már nem szabad fogyasztani.

Ugyanez vonatkozik a puha, fonnyadt vagy sérült gumókra is.

A csírázó krumpli nem mindig veszélyes, de csak akkor fogyasztható biztonságosabban, ha a csírák kicsik, nincs zöld elszíneződés, és a gumó még kemény állagú

Fotó: Bekky Bekks / Unsplash

Így tárolja a krumplit, hogy tovább jó maradjon

A burgonya akkor marad a legtovább használható, ha sötét, hűvös, száraz és jól szellőző helyen tartják. A brit élelmiszer-biztonsági hatóság és a német kockázatértékelő intézet szerint a fény és a meleg felgyorsítja a csírázást, ezért a nyitott konyhai polc vagy az átlátszó zacskó nem jó megoldás.

A csírázó krumpli nem automatikusan kidobandó, de nem is szabad félvállról venni a fogyasztását – hívta fel a figyelmet a myHOMEBOOK.