Ehető még a csírázó krumpli? Itt a válasz!

A csírázó krumpli azért alakul ki, mert a burgonya természetes módon hajtani kezd, főleg akkor, ha túl meleg, világos vagy nedves helyen tárolják. A gondot az okozza, hogy ilyenkor megnőhet benne a glikoalkaloidok, köztük a szolanin mennyisége, főleg a csírákban, a zöld részekben és a héjhoz közeli területeken. Ezek nagyobb mennyiségben gyomorpanaszokat, hányást, hasmenést, sőt súlyosabb esetben idegrendszeri tüneteket is okozhatnak.
Ehető a csírázó krumpli?
- ha csak rövid, apró csírák vannak rajta
- ha nincs zöld folt a héján
- ha a krumpli még kemény, nem puha és nem ráncos
- ha a csírákat, szemeket és a héjat alaposan eltávolítják
Mikor ne egye meg?
Ha a hajtások hosszúak, sok hajtás jelenik meg, vagy a héj határozott zöld színt mutat, a burgonyát már nem szabad fogyasztani.
Ugyanez vonatkozik a puha, fonnyadt vagy sérült gumókra is.
Így tárolja a krumplit, hogy tovább jó maradjon
A burgonya akkor marad a legtovább használható, ha sötét, hűvös, száraz és jól szellőző helyen tartják. A brit élelmiszer-biztonsági hatóság és a német kockázatértékelő intézet szerint a fény és a meleg felgyorsítja a csírázást, ezért a nyitott konyhai polc vagy az átlátszó zacskó nem jó megoldás.
A csírázó krumpli nem automatikusan kidobandó, de nem is szabad félvállról venni a fogyasztását – hívta fel a figyelmet a myHOMEBOOK.
