Nem mindegy, hogyan csókol: komoly üzenete lehet

A különböző csókfajták más-más üzenetet hordozhatnak a kapcsolatokban. A csók lehet kedves, játékos, szenvedélyes vagy éppen távolságtartó jelzés is, ezért sokan úgy tekintenek rá, mint az intimitás és az érzelmi kommunikáció egyik legbeszédesebb formájára – írja a YourTango.

Mit jelent a csók? – Ezt árulhatja el az érzésekről

Mit árulhat el egy csók?

A gyors puszi lehet egyszerű köszönés vagy búcsú, de akár feszültséget is jelezhet egy kapcsolatban. Ezzel szemben

a homlokra adott csók általában gyengédséget, tiszteletet és mély érzelmi kötődést fejez ki, ezért sokak szerint ez az egyik legőszintébb gesztus.

A szenvedélyesebb formák más üzenetet hordoznak

Vannak csókok, amelyek inkább játékosságot, fokozódó vonzalmat vagy erősebb testi közelséget sugallnak. Az ilyen gesztusoknál nemcsak maga a mozdulat számít, hanem az is, milyen a kapcsolat dinamikája, milyen a helyzet, és mit érez közben a két ember.

Minden egyes csók a szépség, a szeretet, a barátság, az együttérzés és az érzékiség kifejezése

Amikor a csók távolságot is jelezhet

Nem minden csók jelent közeledést. Egy rövid, érzelemmentes vagy bizonytalan csók utalhat arra is, hogy a kapcsolatban feszültség, eltávolodás vagy megoldatlan érzelmi helyzet van.

Miért olyan fontos az érzelmi jelentése?

A csók sok ember számára a kötődés, a szerelem és az intimitás egyik legerősebb jelképe. Éppen ezért nemcsak az számít, hogy megtörténik-e, hanem az is, hogyan, milyen helyzetben és milyen érzéseket közvetít.