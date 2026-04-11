Ne adjon csokit a kutyájának – komoly baj lehet belőle!

Egy szakértő szerint különösen veszélyes, amikor ezt a tiltott finomságot érzelmi okokból adják az állatoknak. A csoki nem lehet jutalomfalat, mert komoly szenvedést is okozhat az állatnak – írja a PETBOOK.

Komoly kockázat a házikedvencek egészségére a csoki.

Miért veszélyes a csoki?

A csokoládéban található teobromin az emberekre enyhén élénkítő hatású, de kutyák és macskák szervezete nem tudja megfelelően lebontani. Ez az anyag a központi idegrendszert túlzottan stimulálja, ami súlyos tünetekhez vezethet. Ilyenek például az egyensúlyzavarok, remegés, szapora szívverés, sőt akár epilepsziás rohamok is.

Nagyobb mennyiség esetén akár halálos kimenetelű mérgezést is okozhat, ami rendkívül fájdalmakkal jár az állat számára.

Ha az állat élete végén jár is, nem mindegy, milyen állapotban és milyen érzésekkel búcsúzik. A csokoládé adása ilyenkor nem szeretet, hanem felesleges szenvedés kockázata. A valódi törődés inkább abban nyilvánul meg, hogy a gazdi jelen van, megnyugtatja és biztonságot ad kedvencének. Egy ismerős hang, egy gyengéd simogatás vagy egy kedvenc játék sokkal többet jelenthet, mint bármilyen édesség.

