csontritkulás

Hihetetlen! Egy német kutatócsapat gombnyomásra erősítheti csontjainkat

Egy német kutatócsapat gombnyomásra erősítheti csontjainkat – nem szó szerinti gombbal, hanem egy különleges molekulával, amely aktivál egy eddig kevéssé ismert sejtfelszíni receptort. Ha a módszer embereken is működik, akkor a csontritkulás ideje végre lejárhat.
A csontritkulás világszerte több millió embert érintő probléma. A csont egészsége nem fix adottság: folyamatos épülés és lebomlás egyensúlya határozza meg, mennyire szilárd és törésbiztos. Az életkor előrehaladtával és különösen a menopauza után ez az egyensúly könnyen felborul, ami csontritkuláshoz vezethet.

A csontritkulás milliók életét nehezíti meg világszerte
Fotó: Tima Mirosnyicsenko / Pexels

Egy most publikált kutatásban a Lipcsei Egyetem (Universität Leipzig) kutatói azonosítottak egy kulcsfontosságú erőforrást: a GPR133 nevű receptort, amely meglepő módon döntően befolyásolja a csontok erősségét. A GPR133 a sejtek felszínén ül, és üzeneteket továbbít arról, hogy mikor építsenek új csontot és mikor bontsák le a régit. Amikor a kutatók aktiválták ezt a receptort egy új vegyülettel, az AP503-mal kezelt egerek csontjainak ásványi sűrűsége jelentősen nőtt, és csontjaik erősebbé váltak – még akkor is, ha az állatok genetikai hajlam miatt eredetileg gyengébb csontokkal születtek – írja a Science Daily.

Komoly reménysugár a csontritkulás kezelésében

A felfedezés különösen izgalmas, mert eddig a csonttömeg megőrzésére szolgáló kezelések leginkább csak lelassították a lebomlást, de nem kínáltak hatékony módot a csont visszaépítésére. Az AP503 úgy tűnik, hogy egyszerre serkenti az építő sejtek (osteoblastok) munkáját és fékezi a lebontó sejtekét (osteoclastok), így valódi egyensúly‑helyreállítást hozhat létre. 

A kutatók ráadásul azt is megfigyelték, hogy a receptor aktiválása nem csak a csontokra, hanem az izomerőre is pozitív hatással lehet – ami különösen fontos az idősebb felnőttek esetében, ahol a gyengeség esésekhez és komoly sérülésekhez vezethet. 

A mostani eredmények egereken alapulnak, az emberi vizsgálatok még hátra vannak, de a felfedezés komoly reménysugár a csontritkulás kezelésében.

Az Origo a közelmúltban öt meglepő tényezőről írt, amelyek növelik a csontritkulás kockázatát.

 

