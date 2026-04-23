Megszólaltak az oroszok a háborúról, vérfagyasztó, amit mondtak

Áttörés a rettegett betegség kezelésében? Ígéretes, de nem veszélytelen megoldás

Új reményt adhat a betegeknek egy friss kutatás. Cukorbetegség esetén egy speciális étrend segíthet csökkenteni a szervezet terhelését – legalábbis erre jutottak amerikai kutatók.
A vizsgálat szerint a magas zsírtartalmú, alacsony szénhidráttartalmú – úgynevezett ketogén – étrend javíthatja a hasnyálmirigy működését, ami kulcsfontosságú a betegség kezelésében – írja a Daily Mail.

Cukorbetegség esetén egy speciális étrend segíthet a hasnyálmirigy működésében
Tényleg segíthet a diéta a cukorbetegség kezelésében?

A kutatás során azt figyelték meg, hogy azoknál, akik ketogén étrendet követtek, csökkent a hasnyálmirigyet érő „stressz”, vagyis az inzulintermelő sejtek hatékonyabban működtek.

Három hónap alatt javult a sejtek működése

 – állították a kutatók.

Ez azért nagy szó, mert jelenleg nagyon kevés olyan módszer van, amely közvetlenül javítja ezeket a folyamatokat. A kép azonban nem ennyire rózsás.

Más vizsgálatok szerint a ketogén étrend hosszabb távon kockázatokat is hordozhat: például emelheti a koleszterinszintet, és kedvezőtlenül hathat a bélflórára.

A szakértők ezért óvatosságra intenek: bár a diéta ígéretes lehet, nem jelenti a cukorbetegség „csodagyógyítását”, és nem mindenkinél működik ugyanúgy.

Egy biztos: az étrend szerepe továbbra is kulcsfontosságú a betegség kezelésében – de a végső válaszhoz még több kutatásra lesz szükség.

 

