Áttörés a rettegett betegség kezelésében? Ígéretes, de nem veszélytelen megoldás

A vizsgálat szerint a magas zsírtartalmú, alacsony szénhidráttartalmú – úgynevezett ketogén – étrend javíthatja a hasnyálmirigy működését, ami kulcsfontosságú a betegség kezelésében – írja a Daily Mail.
Tényleg segíthet a diéta a cukorbetegség kezelésében?
A kutatás során azt figyelték meg, hogy azoknál, akik ketogén étrendet követtek, csökkent a hasnyálmirigyet érő „stressz”, vagyis az inzulintermelő sejtek hatékonyabban működtek.
Három hónap alatt javult a sejtek működése
– állították a kutatók.
Ez azért nagy szó, mert jelenleg nagyon kevés olyan módszer van, amely közvetlenül javítja ezeket a folyamatokat. A kép azonban nem ennyire rózsás.
Más vizsgálatok szerint a ketogén étrend hosszabb távon kockázatokat is hordozhat: például emelheti a koleszterinszintet, és kedvezőtlenül hathat a bélflórára.
A szakértők ezért óvatosságra intenek: bár a diéta ígéretes lehet, nem jelenti a cukorbetegség „csodagyógyítását”, és nem mindenkinél működik ugyanúgy.
Egy biztos: az étrend szerepe továbbra is kulcsfontosságú a betegség kezelésében – de a végső válaszhoz még több kutatásra lesz szükség.