Mindenki issza ezt az egészségesnek hitt italt, most azonban leleplezték a veszélyeit

A cukormentes üdítők sokak számára ideális alternatívának tűnhetnek, hiszen nem tartalmaznak kalóriát, és nem emelik meg hirtelen a vércukorszintet. Sokan éppen ezért választják a hagyományos üdítők helyett. Azonban attól, hogy egy ital cukormentes, még nem feltétlenül jelenti azt, hogy teljesen ártalmatlan – figyelmeztet a Huff Post.

Cukormentes üdítő: tényleg egészségesebb választás? (A kép illusztráció.)

A cukormentes üdítők különböző édesítőszereket tartalmaznak, amelyek lehetnek mesterségesek vagy növényi eredetűek. Ezek az anyagok jóval édesebbek a cukornál, ezért kis mennyiség is elegendő belőlük. Ilyen például az aszpartám, a szukralóz, a szacharin, az aceszulfám-K, valamint a sztívia.

Bár a szakértők szerint ezek normál mennyiségben biztonságosak, hosszú távú hatásaik még mindig vita tárgyát képezik.

Hogyan hat a szervezetre a cukormentes üdítő?

A cukormentes üdítő fogyasztása több módon is befolyásolhatja a szervezet működését. Az édes íz hatására az agy energiát vár, de mivel kalória nem érkezik, ez idővel megzavarhatja az anyagcserét. Egyes kutatások szerint a rendszeres fogyasztás növelheti a 2-es típusú cukorbetegség, valamint a szív- és érrendszeri betegségek kockázatát.

Emellett az édesítőszerek hatással lehetnek a bélflórára is, ami befolyásolhatja a vércukorszint szabályozását és gyulladásos folyamatokat indíthat el a szervezetben.

Sokan nem gondolnák, de a cukormentes üdítő akár étvágynövekedéshez is vezethet. Az édes íz aktiválja az agy jutalmazó rendszerét, azonban a tényleges energia hiánya miatt a szervezet „kompenzálni” próbálhat. Ennek következtében könnyen előfordulhat, hogy az ember több ételt, főleg édességet vagy szénhidrátban gazdag fogásokat kíván.

