Feldarabolt tinédzser holttestét találták meg a híres énekes autójában, megszólalt a zenész

David Burke, művésznevén D4vd hétfőn ártatlannak vallotta magát előre kitervelt gyilkosság vádjában a 14 éves Celeste Rivas Hernandez halála ügyében – írja a Reuters.

Jim McDonnell, a Los Angeles-i rendőrfőnök elmondta, hogy az áldozat holttestét feldarabolva találták meg egy az énekes tulajdonában levő autó csomagtartójában 2025 szeptemberében. Az áldozat ekkor már másfél éve eltűntként volt nyilvántartva.

A jármű hetekig állt Hollywood egy kietlenebb részén, amikor bejelentés érkezett az autóból áradó bűzről.

Singer d4vd pleads not guilty to all charges in connection with the death of a 14-year-old girl whose body was found in the singer's car. https://t.co/6qiqg0TPkn — CNN (@CNN) April 20, 2026

A nyomozás során kiderült, hogy Burke és az áldozat szexuális kapcsolatot létesített egymással, amikor a lány még kiskorú volt. A hatóságok úgy vélik, hogy Celeste 2025. április 23-án D4vd hollywoodi otthonába ment, azóta senki sem hallott felőle.

Az ügyészek azt állították, hogy az énekes azért ölte meg Celeste-t, mert a lány azzal fenyegetőzött, hogy nyilvánosságra hozza a kapcsolatukat, és ezzel kárt okozhatott volna a férfi karrierjének.

David Burke-öt előre kitervelt gyilkossággal, kiskorúval létesített szexuális cselekmény elkövetésével és a holttest megcsonkításával vádolják. A bíróság nem engedélyezte az óvadékot, így Burke nem védekezhet szabadlábon.

Holttestet találtak a rendőrök az énekes, D4vd autójában

Ahogy arról az Origo a napokban beszámolt, szörnyű bűncselekmény rázta meg Los Angelest: a rendőrök hónapokig tartó nyomozás után őrizetbe vették D4vd énekest egy 14 éves lány halálával összefüggésben. A hatóságok szerint a gyilkosság körülményei különösen megrázóak, és az ügy számos nyugtalanító részletet tartalmaz.