d4vd

Feldarabolt tinédzser holttestét találták meg a híres énekes autójában, megszólalt a zenész

Ártatlannak vallotta magát a bíróságon David Burke, akit egy tinédzser meggyilkolásával gyanúsítanak. A D4vd művésznévre hallgató énekes a vád szerint tavaly megölt egy 14 éves lányt, a holttestét pedig feldarabolta és elrejtette az autója csomagtartójában.
David Burke, művésznevén D4vd hétfőn ártatlannak vallotta magát előre kitervelt gyilkosság vádjában a 14 éves Celeste Rivas Hernandez halála ügyében – írja a Reuters. 

David Burke, művésznevén D4vd hétfőn ártatlannak vallotta magát előre kitervelt gyilkosság vádjában a 14 éves Celeste Rivas Hernandez halála ügyében (A kép illusztráció.)
Jim McDonnell, a Los Angeles-i rendőrfőnök elmondta, hogy az áldozat holttestét feldarabolva találták meg egy az énekes tulajdonában levő autó csomagtartójában 2025 szeptemberében. Az áldozat ekkor már másfél éve eltűntként volt nyilvántartva. 

A jármű hetekig állt Hollywood egy kietlenebb részén, amikor bejelentés érkezett az autóból áradó bűzről. 

A nyomozás során kiderült, hogy Burke és az áldozat szexuális kapcsolatot létesített egymással, amikor a lány még kiskorú volt. A hatóságok úgy vélik, hogy Celeste 2025. április 23-án D4vd hollywoodi otthonába ment, azóta senki sem hallott felőle. 

Az ügyészek azt állították, hogy az énekes azért ölte meg Celeste-t, mert a lány azzal fenyegetőzött, hogy nyilvánosságra hozza a kapcsolatukat, és ezzel kárt okozhatott volna a férfi karrierjének. 

David Burke-öt előre kitervelt gyilkossággal, kiskorúval létesített szexuális cselekmény elkövetésével és a holttest megcsonkításával vádolják. A bíróság nem engedélyezte az óvadékot, így Burke nem védekezhet szabadlábon. 

Holttestet találtak a rendőrök az énekes, D4vd autójában

Ahogy arról az Origo a napokban beszámolt, szörnyű bűncselekmény rázta meg Los Angelest: a rendőrök hónapokig tartó nyomozás után őrizetbe vették D4vd énekest egy 14 éves lány halálával összefüggésben. A hatóságok szerint a gyilkosság körülményei különösen megrázóak, és az ügy számos nyugtalanító részletet tartalmaz.

 

