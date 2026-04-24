Döbbenetes fordulat: ezt találták a világsztár telefonján a brutális gyilkossági ügyben

Az amerikai D4vd énekest azzal vádolják, hogy „jelentős mennyiségű” gyermekek szexuális bántalmazását ábrázoló képet tartott a telefonján és iCloud-fiókjában, amikor letartóztatták egy 14 éves lány halála miatt. Celeste Rivas Hernandez holttestét D4vd autójában találták meg.
A felvételeket házkutatási parancsok alapján fedezték fel az ügyben, miközben a rendőrség azt vizsgálta, hogyan halt meg Celeste Rivas Hernandez, és miként került az énekes Teslájába – mondták az ügyészek a bíróságon. Az ügyészség szerint D4vd ismételten szexuálisan bántalmazta a tinédzsert, majd megölte és feldarabolta, amit állításuk szerint azért tett, hogy megvédje jövedelmező zenei karrierjét – írja a BBC.

D4vd a védőügyvédje, Marilyn Bednarski mögött látható – Fotó: POOL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA
Fotó: POOL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

D4vd ártatlannak vallotta magát a bíróságon

D4vd – polgári nevén David Anthony Burke – nem vallotta magát bűnösnek gyilkosság és más vádpontok tekintetében. Ügyvédei közölték, hogy „határozottan meg fogják védeni David ártatlanságát”, és úgy vélik, a „bizonyítékok azt fogják mutatni, hogy David nem ölte meg Celeste-et”. 

A BBC megkereste Burke ügyvédeit azzal kapcsolatban, hogy az énekes birtokolt-e gyermekek szexuális bántalmazását ábrázoló és más, kiskorúakról készült szeméremsértő képeket. Az énekes ellen ezekkel az új állításokkal kapcsolatban egyelőre nem emeltek vádat. Az ügyben jövő héten szerdán és pénteken is bírósági meghallgatásokat tartanak.

Rivas Hernandez holttestét 2025 szeptemberében találták meg feldarabolva, egy fekete cipzáras zsákban Burke Teslájának első csomagtartójában. A rendőrség akkor bukkant rá, amikor bejelentés érkezett egy kellemetlen szagról, amely a járműből áradt, miután azt egy hollywoodi telepre szállították.

A rendőrség hónapokon át nyomozott az ügyben, de nagyon kevés részletet hoztak nyilvánosságra arról, mi történt a lánnyal, illetve volt-e bármilyen kapcsolata a TikTok-sztárral, ami különféle internetes összeesküvés-elméletekhez vezetett.

D4vd, aki a TikTokon lett ismert a Romantic Homicide és a Here With Me című dalaival, éppen turnén volt, amikor a rendőrség felfedezte a holttestet az autójában. Világkörüli turnéját végül lemondták, az énekes pedig nagyrészt visszavonult a nyilvánosságtól és a közösségi médiától. Amint az Origo is beszámolt róla, a múlt héten a Los Angeles-i rendőrség bejelentette a letartóztatását. Nem sokkal később David Burke ártatlannak vallotta magát a bíróságon.

A kerületi ügyész hét vádpontot emelt ellene, köztük gyilkosság, folyamatos gyermekbántalmazás és holttest meggyalázása miatt. Los Angeles megye kerületi ügyésze, Nathan Hochman, valamint a rendőrfőnök, Jim McDonnell közölték, hogy „jelentős mennyiségű digitális és igazságügyi bizonyítékot” gyűjtöttek össze és elemeztek az ügyben.

Beth Silverman helyettes kerületi ügyész (középen, napszemüvegben) érkezik a Los Angeles megyei felsőbíróságra D4vd amerikai énekes vádemelési meghallgatására – Fotó: PATRICK T. FALLON / AFP
Fotó: PATRICK T. FALLON / AFP

Az áldozat családja is megszólalt

Elmondásuk szerint a tinédzsert a családja eltűntként jelentette, és utoljára 2025. április 3-án látták Burke hollywoodi otthonában. Holttestét öt hónappal később találták meg az autóban, bomló állapotban. 

Rivas Hernandez családja a héten először szólalt meg nyilvánosan, szeretettel emlékezve a lányra, és igazságot követelve halála ügyében.

Celeste gyönyörű, erős lány volt, aki szeretett énekelni és táncolni. Minden péntek este moziztunk, és csodás időt töltöttünk együtt” 

– áll a szülők, Jesus Rivas és Mercedes Martinez közleményében.

