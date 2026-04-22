Elhunyt a rock egyik igazi legendája

A legendás zenész neve olyan ikonikus dalokhoz kötődik, mint a Feelin’ Alright vagy a We Just Disagree, amelyek generációk számára váltak meghatározóvá.

Dave Mason, a Traffic legendás zenésze 79 évesen hunyt el

Ki volt Dave Mason – és miért volt ekkora hatása?

Dave Mason már fiatalon berobbant a zenei életbe, és a Traffic zenekarral vált világhírűvé. Dalszerzőként és gitárosként is kiemelkedett, miközben olyan nevekkel dolgozott együtt, mint a Rolling Stones, George Harrison vagy Jimi Hendrix.

A hetvenes években szólókarrierje is hatalmas sikereket hozott, több slágere is listavezető lett.

A zenész egészségi állapota már korábban romlott, tavaly például kénytelen volt lemondani turnéját. Halálának pontos okát egyelőre nem hozták nyilvánosságra – írja a Variety cikke.

Dave Mason mögött hatalmas életmű maradt – és egy olyan örökség, amely a mai napig hatással van a rockzenére.