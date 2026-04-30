Majdnem kivégezték David Attenborough-t? Dermesztő titok derült ki a híres gorillás jelenetről

Ruandában, 1978-ban forgatta a BBC stábja a Life on Earth című természetfilmsorozatot, amikor Sir David Attenborough és csapata váratlanul életre szóló jelenetet rögzített: egy fiatal gorilla, Pablo, egészen közel merészkedett hozzá. A különleges pillanatot most újra felidézik a Making Life on Earth: Attenborough’s Greatest Adventure című BBC-dokumentumfilmben, amely a május 8-án 100 éves természettudós pályája előtt tiszteleg – számolt be az Independent.
David Attenborough és a gorilla, amely történelmet írt
A jelenet eredetileg nem is erről szólt volna. Attenborough a hüvelyk- és mutatóujj evolúciós jelentőségéről akart beszélni, amikor a fiatal gorilla egyszerűen rámászott. A műsorvezető később úgy emlékezett:
nem maradt más dolga, mint hátradőlni, és hagyni, hogy megtörténjen a varázslat.
Fegyveresek állították meg a stábot
A megható felvétel után azonban drámai fordulat következett. A reptér felé tartó stábot katonák állították meg, lövések dördültek, majd Attenborough-t és kollégáit kihallgatásra vitték. A stáb attól tartott, hogy a felbecsülhetetlen értékű filmtekercseket elkobozzák.
Az operatőr, Martin Saunders gyorsan cselekedett: felcserélte a filmtekercsek címkéit, hogy úgy tűnjön, a gorillás felvételeket tartalmazó dobozok üresek vagy használatlanok.
Végül a stábot elengedték, a felvétel pedig hazajutott Nagy-Britanniába.
Egy pillanat, amely örökre beírta magát a tévétörténetbe
A gorillás jelenet később a természetfilmezés egyik legismertebb képsora lett. Nemcsak Attenborough pályáján számít mérföldkőnek, hanem abban is, ahogyan a nézők a vadon élő állatokhoz és a természetvédelemhez kapcsolódnak.
A történet különlegessége éppen abban rejlik, hogy a világ egyik legismertebb természetfilmes pillanata néhány rossz döntésen, egy katonai ellenőrzésen és egy gyorsan gondolkodó operatőrön múlott.
