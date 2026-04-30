Ettől dőlhet be Európa? Fontos dolog látott napvilágot – Magyarország is érintett

Brutális árcsökkentést jelentett be az ALDI: mutatjuk, mely termékek lettek mától olcsóbbak

David Attenborough

Majdnem kivégezték David Attenborough-t? Dermesztő titok derült ki a híres gorillás jelenetről

Kevés természetfilmes pillanat vált annyira legendássá, mint amikor egy fiatal gorilla felmászott Sir David Attenborough-ra a ruandai dzsungelben. David Attenborough nevéhez kötődő felvétel azonban kis híján soha nem jutott el a nézőkhöz.
Ruandában, 1978-ban forgatta a BBC stábja a Life on Earth című természetfilmsorozatot, amikor Sir David Attenborough és csapata váratlanul életre szóló jelenetet rögzített: egy fiatal gorilla, Pablo, egészen közel merészkedett hozzá. A különleges pillanatot most újra felidézik a Making Life on Earth: Attenborough’s Greatest Adventure című BBC-dokumentumfilmben, amely a május 8-án 100 éves természettudós pályája előtt tiszteleg – számolt be az Independent.

David Attenborough arrives on court to watch the Men's singles tennis matches on the first day of the 2024 Wimbledon Championships at The All England Lawn Tennis and Croquet Club in Wimbledon, southwest London, on July 1, 2024. (Photo by Glyn KIRK / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE
Sir David Attenborough
Fotó: GLYN KIRK / AFP

David Attenborough és a gorilla, amely történelmet írt

A jelenet eredetileg nem is erről szólt volna. Attenborough a hüvelyk- és mutatóujj evolúciós jelentőségéről akart beszélni, amikor a fiatal gorilla egyszerűen rámászott. A műsorvezető később úgy emlékezett: 

nem maradt más dolga, mint hátradőlni, és hagyni, hogy megtörténjen a varázslat.

David Attenborough legendás gorillás felvétele kis híján örökre elveszett
Fotó: BBC Earth / YouTube / Képkivágás

Fegyveresek állították meg a stábot

A megható felvétel után azonban drámai fordulat következett. A reptér felé tartó stábot katonák állították meg, lövések dördültek, majd Attenborough-t és kollégáit kihallgatásra vitték. A stáb attól tartott, hogy a felbecsülhetetlen értékű filmtekercseket elkobozzák.

Az operatőr, Martin Saunders gyorsan cselekedett: felcserélte a filmtekercsek címkéit, hogy úgy tűnjön, a gorillás felvételeket tartalmazó dobozok üresek vagy használatlanok. 

Végül a stábot elengedték, a felvétel pedig hazajutott Nagy-Britanniába.

Egy pillanat, amely örökre beírta magát a tévétörténetbe

A gorillás jelenet később a természetfilmezés egyik legismertebb képsora lett. Nemcsak Attenborough pályáján számít mérföldkőnek, hanem abban is, ahogyan a nézők a vadon élő állatokhoz és a természetvédelemhez kapcsolódnak.

A történet különlegessége éppen abban rejlik, hogy a világ egyik legismertebb természetfilmes pillanata néhány rossz döntésen, egy katonai ellenőrzésen és egy gyorsan gondolkodó operatőrön múlott.

Ez is érdekelheti:

„Útban volt bizonyos embereknek” – döbbenetes részletek Fossey gyilkosságáról!

Rejtélyes gyilkosság körülményei láttak napvilágot Dian Fossey, a világhírű gorillakutató halálával kapcsolatban. A gyilkosság máig tisztázatlan, noha a tragédia óta 40 év telt el, és több elmélet is született arról, kik állhattak a háttérben.

Iker gorillabébik születtek – ezeket a cukiságokat látni kell

Egy háború sújtotta afrikai nemzeti parkban igazi természeti csoda történt: ikreknek adott életet egy gorillaanya. A hegyi gorilla születése önmagában is ritkaság, az ikerellés pedig különösen nagy jelentőségű az egyik legveszélyeztetettebb főemlős-alfaj számára.

 

 

