Szinte felismerhetetlen a Baywatch sztárja – David Hasselhoff alig tud járni

A színészt a kaliforniai Calabasas közelében kapták lencsevégre, miközben feleségével, Hayley Robertsszel túrázott. David Hasselhoff túrabotokra támaszkodva próbált haladni, de láthatóan nehezére esett a mozgás. Egy ponton a 45 éves felesége megragadta a karját, hogy stabilizálja, később pedig mögé állva, két kezével tartotta meg a derekánál. A jelenet sokak szerint szívszorító volt: a valaha energikus, karizmatikus sztár most segítségre szorul, számolt be a Daily Mail.

David Hasselhoff a 28 évvel fiatalabb felesége nélkül szinte menni is alig tud – Fotó: SASCHA SCHUERMANN / AFP

Műtétek után lábadozik David Hasselhoff – még nincs túl rajta

Bár a látvány aggasztó, a háttérben biztató hírek is vannak. A színész nemrég térd- és csípőprotézis-műtéten esett át, és a hírek szerint állapota javulóban van. Ennek ellenére a mindennapi mozgás még mindig kihívást jelent számára. Hasselhoff már tavaly nyáron jelezte, hogy komoly beavatkozás vár rá, amikor sántítva látták egy repülőtéren, később pedig tolószékben is feltűnt.

A színész egészségi állapota kapcsán korábban olyan hírek is napvilágot láttak, „mintha már csak az utolsó tartalékait mozgósítaná”, amit sokan az egykori kemény életmódjával hoznak összefüggésbe. David Hasselhoff hosszú éveken át küzdött ugyanis alkoholproblémákkal. Sokan emlékeznek arra a 2007-es videóra, amelyen ittas állapotban látható, miközben lánya próbálja jobb belátásra bírni. Az eset akkor hatalmas botrányt kavart, és komolyan veszélyeztette a karrierjét is.

Új élet, fiatal feleség, de tragédia is érte

A színész ma már rendezettebb életet él, és 2018-ban feleségül vette a nála jóval fiatalabb, walesi származású Hayley Robertset. Kapcsolatuk 2011-ben kezdődött, és azóta is kitartanak egymás mellett – a mostani képek is azt mutatják, hogy a nő mindenben támogatja férjét.

A boldogságukat azonban tragédia árnyékolta be: Hasselhoff második felesége és egykori baywatchbeli partnere, Pamela Bach 2025 márciusában tragikus körülmények között elhunyt. A színész és családja akkor mély megrendüléssel kérte a nyilvánosságot a gyász tiszteletben tartására.

Még mindig formában – de meddig?

Bár Hasselhoff mozgása nehézkes, egy dolog vitathatatlan: a színész még mindig meglepően jó formában van a korához képest. Karcsú alakját most is megőrizte – ám a kérdés sokak fejében ott motoszkál: vajon visszatérhet még valaha a régi ereje? A rajongók mindenesetre egy emberként drukkolnak neki – és remélik, hogy ez a mostani állapot csak egy nehéz időszak átmeneti fejezete.