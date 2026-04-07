Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Orbán Viktor és J. D. Vance közös sajtótájékoztatót tart – kövesse nálunk élőben!

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 685 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -90 Ft / Gázolaj piaci ár: 780,5 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -165,5 Ft

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
Szinte felismerhetetlen a Baywatch sztárja – David Hasselhoff alig tud járni

40 perce
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Sokkoló képek kerültek napvilágra a legendás színészről. A 73 éves David Hasselhoff megtörtnek és gyengének tűnik a legfrissebb, nyilvánosságra került fotókon. A Baywatch egykori ikonját hónapok óta először lehetet látni – ám az összkép aggodalomra ad okot.
Link másolása
Vágólapra másolva!
David Hasselhofftúrabotmozgásműtét

A színészt a kaliforniai Calabasas közelében kapták lencsevégre, miközben feleségével, Hayley Robertsszel túrázott. David Hasselhoff túrabotokra támaszkodva próbált haladni, de láthatóan nehezére esett a mozgás. Egy ponton a 45 éves felesége megragadta a karját, hogy stabilizálja, később pedig mögé állva, két kezével tartotta meg a derekánál. A jelenet sokak szerint szívszorító volt: a valaha energikus, karizmatikus sztár most segítségre szorul, számolt be a Daily Mail.

US singer and actor David Hasselhoff and his wife Hayley Roberts pose on the red carpet upon arrival for the 2022 MTV Europe Music Awards in Düsseldorf, on November 13, 2022. (Photo by Sascha Schuermann / AFP)
David Hasselhoff a 28 évvel fiatalabb felesége nélkül szinte menni is alig tud – Fotó: SASCHA SCHUERMANN / AFP

Műtétek után lábadozik David Hasselhoff – még nincs túl rajta

Bár a látvány aggasztó, a háttérben biztató hírek is vannak. A színész nemrég térd- és csípőprotézis-műtéten esett át, és a hírek szerint állapota javulóban van. Ennek ellenére a mindennapi mozgás még mindig kihívást jelent számára. Hasselhoff már tavaly nyáron jelezte, hogy komoly beavatkozás vár rá, amikor sántítva látták egy repülőtéren, később pedig tolószékben is feltűnt.

A színész egészségi állapota kapcsán korábban olyan hírek is napvilágot láttak, „mintha már csak az utolsó tartalékait mozgósítaná”, amit sokan az egykori kemény életmódjával hoznak összefüggésbe. David Hasselhoff hosszú éveken át küzdött ugyanis alkoholproblémákkal. Sokan emlékeznek arra a 2007-es videóra, amelyen ittas állapotban látható, miközben lánya próbálja jobb belátásra bírni. Az eset akkor hatalmas botrányt kavart, és komolyan veszélyeztette a karrierjét is.

Új élet, fiatal feleség, de tragédia is érte

A színész ma már rendezettebb életet él, és 2018-ban feleségül vette a nála jóval fiatalabb, walesi származású Hayley Robertset. Kapcsolatuk 2011-ben kezdődött, és azóta is kitartanak egymás mellett – a mostani képek is azt mutatják, hogy a nő mindenben támogatja férjét.

A boldogságukat azonban tragédia árnyékolta be: Hasselhoff második felesége és egykori baywatchbeli partnere, Pamela Bach 2025 márciusában tragikus körülmények között elhunyt. A színész és családja akkor mély megrendüléssel kérte a nyilvánosságot a gyász tiszteletben tartására.

Még mindig formában – de meddig?

Bár Hasselhoff mozgása nehézkes, egy dolog vitathatatlan: a színész még mindig meglepően jó formában van a korához képest. Karcsú alakját most is megőrizte – ám a kérdés sokak fejében ott motoszkál: vajon visszatérhet még valaha a régi ereje? A rajongók mindenesetre egy emberként drukkolnak neki – és remélik, hogy ez a mostani állapot csak egy nehéz időszak átmeneti fejezete.

Erről is írtunk korábban az Origón:

Ez volt David Hasselhoff volt feleségének utolsó bejegyzése a halála előtt

Mint írtuk, tragikus körülmények között halt meg David Hasselhoff volt felesége, Pamela Bach-Hasselhoff, akinek holttestére lánya talált rá. A nő az eddigi jelek alapján öngyilkosságot követett el, azonban nyilvánosan semmi nem utalt arra, hogy ilyesmire készülne.

Hasselhoff egy ivóversenynek köszönheti karrierjét

Végre kiderült, hogyan lett David Hasselhoff Németország slágerlista-vezető sztárja: sajtóügynöke elveszített egy ivóversenyt.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!
