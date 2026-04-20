Felrobbant a Deepwater Horizon olajtorony: pokoli jelenetek a tengeren

A Deepwater Horizon olajfúrótorony 2010-ben, a Mexikói-öböl területén működött, amikor egy hirtelen gázkitörés után robbanás rázta meg a szerkezetet. A lángok pillanatok alatt elborították a platformot, a dolgozók közül többen a tengerbe ugrottak, hogy mentsék az életüket. A tragédiában 11 munkás vesztette életét – írja a Wikipedia.

Lángoló olajfúrótorony a Mexikói-öbölben 2010. április 21-én, a Deepwater Horizon-katasztrófa után

Fotó: Getty Images via AFP/Handout



Felmérhetetlen károkat okozott a Deepwater Horizon-katasztrófa

A túlélők később megrendítő részleteket osztottak meg a történtekről.

Olyan volt, mintha az egész világ felrobbant volna körülöttünk. Minden lángolt, és csak azt próbáltuk kitalálni, hogyan juthatunk ki élve.”

– emlékezett vissza egy túlélő.

A robbanást követően a torony két nappal később elsüllyedt, és ezzel kezdetét vette minden idők egyik legnagyobb olajszennyezése. A tengerfenéken megsérült kútból hónapokon át ömlött az olaj a vízbe, végül mintegy 4,9 millió hordó került a Mexikói-öbölbe.

Sérült túlélőt szállítanak mentőhelikopterhez a Deepwater Horizon robbanása után 2010. április 21-én. A katasztrófát követően több munkás eltűnt a Mexikói-öbölben

Fotó: AFP/Tom Atke

A környezeti károk felmérhetetlenek voltak. Madarak ezrei fulladtak olajba, tengeri teknősök, delfinek és halak pusztultak el, a part menti ökoszisztémák pedig súlyosan károsodtak. Helyi halászok és lakosok élete egyik napról a másikra omlott össze.

Egy louisianai halász évekkel később így beszélt a Deepwater Horizon-katasztrófáról:

Nem csak a munkánkat vették el. Az egész életünket. A tenger volt mindenünk, és egyik napról a másikra mérgezett lett.”

A katasztrófa hatására világszerte szigorították az olajfúrási szabályokat, és új biztonsági előírásokat vezettek be. A felelős cégek több milliárd dolláros kártérítést fizettek, de sokak szerint ez sem pótolja az elveszett életeket és a természetben okozott károkat.

Az évforduló minden évben emlékeztet arra, milyen törékeny az egyensúly az ipari tevékenység és a természet között. A Deepwater Horizon tragédiája pedig örökre figyelmeztetés marad: egyetlen hiba is elegendő ahhoz, hogy visszafordíthatatlan pusztítást okozzon.

A Deepwater Horizon kifolyt olaja összefügg a delfinek génaktivitásának megváltozásával

A Deepwater Horizon olajfúrótorony felrobbanása után a súlyos olajszennyezés miatt a területen élő delfinek génaktivitása megváltozott, méghozzá azoké a géneké, amik a tüdőszövet növekedést és az immunrendszer reakciókat szabályozzák.