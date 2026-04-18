Íme 7 meglepő dolog, ami megvédheti az agyát a leépüléstől!

Egy nagyszabású kutatás szerint azok, akik egész életükben egyedül élnek, azoknál jóval nagyobb eséllyel alakul ki demencia, mint a házasoknál. A magyarázat egyszerűbb, mint hinnénk: a stabil párkapcsolat rendszeresebb életet, több társas kapcsolatot és egészségesebb szokásokat jelent. A szakértők szerint nem maga a házasság a „csodaszer”, hanem az a szociális és érzelmi háttér, amit ad, mutatott rá a demenciát távol tartó hét dolog egyikére a focus.de.

A demencia kialakulását társas kapcsolatokkal, illetve konkrétan társas játékozással is késeltethetjük – Fotó: pexels.com

2. Egy idegen nyelv elsajátítása, használata szó szerint edzi az agyat

Aki két nyelvet használ aktívan, akár évekkel később tapasztalhatja meg az Alzheimer tüneteit. A kutatások szerint a többnyelvű emberek agya erősebb kapcsolatrendszert épít ki, így jobban képes kompenzálni az idegsejtek pusztulását. Ez azt jelenti, hogy egy nyelvtanulás nemcsak hobbi – hanem hosszú távú befektetés az agy egészségébe.

3. Az alvás hiánya csendben rombol

A tartós alváshiány az egyik legveszélyesebb, mégis leginkább alábecsült kockázati tényező. Ha valaki rendszeresen keveset alszik, az agyában felhalmozódhat az úgynevezett béta-amiloid fehérje, amely szorosan kapcsolódik az Alzheimer-kór kialakulásához. Ezzel szemben a pihentető alvás segíti ezeknek a káros anyagoknak az eltávolítását.

4. Nem mindegy, mivel tornáztatjuk az agyunkat

Az aktív szellemi tevékenységek látványosan csökkenthetik a leépülés kockázatát. A kutatások szerint az olvasás, az írás vagy akár a társasjátékok. logikai és számítógépes játékok valóban edzésben tartják az agyat, míg a passzív tévézés jóval kevesebbet ér.

5. A mozgás nemcsak a testnek kell – demenciakésleltető

A rendszeres testmozgás az agyra is komoly hatással van. Idősebb embereknél például kimutatták, hogy a rendszeres edzés javítja az agyi anyagcserét, és csökkenti az idegsejtek pusztulásával összefüggő folyamatokat. Vagyis a sport szó szerint lassíthatja az öregedést – belül is.

6. Meglepő, de a kávé is segíthet

A kávé hosszú ideje viták tárgya, de egyre több kutatás utal arra, hogy mérsékelt fogyasztása védő hatású lehet az agy számára. A koffein segíthet olyan enzimek működésében, amelyek megóvják az idegsejteket a károsodástól. Persze itt is kulcs a mérték – de úgy tűnik, a reggeli kávé nemcsak élénkít, hanem hosszú távon is hasznos lehet.