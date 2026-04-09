Vihar előtti csend? Ettől félhet most minden autós Magyarországon

Meglepő felfedezés: egy személyiségjegy csökkentheti a demencia esélyét

Egy friss kutatás szerint nemcsak az életmód, hanem a személyiség is kulcsszerepet játszhat az időskori egészségben. Szakértők szerint a demencia kockázata összefügghet azzal, mennyire látjuk pozitívan a világot. Az eredmények új irányt mutathatnak a megelőzésben, különösen egy olyan betegség esetében, amely egyre több embert érint világszerte.
Kutatások szerint a demencia nem csupán genetikai vagy életmódbeli tényezők következménye, hanem a személyiség is befolyásolhatja a kialakulásának esélyét. A Harvard kutatói arra jutottak, hogy az optimizmus – mint személyiségjegy – hozzájárulhat a jobb kognitív működéshez, lassíthatja a hanyatlást, és csökkentheti a demencia kockázatát. Ez új megközelítést adhat a demencia megelőzése terén, miközben rávilágít arra is, hogy a mentális állapot hosszú távon hatással van az agy egészségére - tájékoztat a New York Post.

A demencia kockázata összefügghet a személyiséggel (illusztráció)
A demencia kockázata összefügghet a személyiséggel (illusztráció)
Fotó:  Robina Weermeijer / Unsplash

Hogyan csökkenti az optimizmus a demencia kockázatát?

A kutatások alapján az optimista emberek esetében alacsonyabb a demencia kialakulásának esélye. Azoknál, akik pozitívabban látják a jövőt, jobb a stresszkezelés, egészségesebb életmódot folytatnak, és aktívabb társas életet élnek. Mindez hozzájárulhat ahhoz, hogy az agy hosszabb ideig megőrizze működőképességét.

Milyen tényezők növelik a demencia kialakulásának esélyét?

A szakértők szerint több kockázati tényező is szerepet játszik:

  • magas vérnyomás;
  • cukorbetegség;
  • elhízás;
  • mozgásszegény életmód;
  • krónikus stressz;
  • depresszió;
  • alacsony iskolai végzettség;
  • társas kapcsolatok hiánya.

Ezek együttesen jelentősen növelhetik a demencia kockázatát.

Milyen szerepe van a mentális állapotnak a demencia kialakulásában?

A mentális állapot közvetlen hatással van az agy működésére. A tartós stressz és a negatív gondolkodás hosszú távon károsíthatja a kognitív funkciókat. Ezzel szemben a pozitív hozzáállás, a problémamegoldó gondolkodás és a lelki egyensúly segíthet megőrizni az agy egészségét.

Milyen korai jelei vannak a demenciának?

A demencia tünetei fokozatosan jelentkeznek, de vannak korai figyelmeztető jelek:

  • memóriazavarok;
  • nehézségek a kommunikációban;
  • problémák a tervezésben és döntéshozatalban;
  • tájékozódási zavarok;
  • hangulatingadozások.

Ezek időben történő felismerése kulcsfontosságú lehet.

Hogyan őrizhető meg az agy egészsége időskorban?

A szakértők szerint több módszer is segíthet:

  • rendszeres testmozgás;
  • kiegyensúlyozott táplálkozás;
  • minőségi alvás;
  • mentális aktivitás (olvasás, tanulás);
  • társas kapcsolatok fenntartása;
  • pozitív gondolkodás és optimizmus.

Az optimizmus fejlesztése például tudatos gyakorlással is elérhető, például hála kifejezésével vagy mindfulness technikák alkalmazásával.

Sokan nem szedik, pedig ez a vitamin megakadályozhatja az Alzheimer-kórt

Egy tudományos vizsgálat kiderítette, miként befolyásolhatja életmódunk az agyunk későbbi állapotát. A szakértők szerint a D-vitamin és demencia közötti kapcsolat megértése kulcsfontosságú lépés lehet a megelőzésben. A tizenhat éven át tartó kutatás egyértelmű összefüggést talált a középkorúaknál mért vitaminszint, illetve az évekkel később megjelenő agyi elváltozások között.

Hétköznapi szokás segíthet a rettegett betegség megelőzésében

Egy friss kutatás szerint egy hétköznapi szokás is komoly hatással lehet az agy egészségére. A demencia kialakulásának esélye jelentősen csökkenhet azoknál, akik rendszeresen saját maguk főznek.

 

 

