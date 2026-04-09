Meglepő felfedezés: egy személyiségjegy csökkentheti a demencia esélyét

Kutatások szerint a demencia nem csupán genetikai vagy életmódbeli tényezők következménye, hanem a személyiség is befolyásolhatja a kialakulásának esélyét. A Harvard kutatói arra jutottak, hogy az optimizmus – mint személyiségjegy – hozzájárulhat a jobb kognitív működéshez, lassíthatja a hanyatlást, és csökkentheti a demencia kockázatát. Ez új megközelítést adhat a demencia megelőzése terén, miközben rávilágít arra is, hogy a mentális állapot hosszú távon hatással van az agy egészségére - tájékoztat a New York Post.

A demencia kockázata összefügghet a személyiséggel (illusztráció)

Hogyan csökkenti az optimizmus a demencia kockázatát?

A kutatások alapján az optimista emberek esetében alacsonyabb a demencia kialakulásának esélye. Azoknál, akik pozitívabban látják a jövőt, jobb a stresszkezelés, egészségesebb életmódot folytatnak, és aktívabb társas életet élnek. Mindez hozzájárulhat ahhoz, hogy az agy hosszabb ideig megőrizze működőképességét.

Milyen tényezők növelik a demencia kialakulásának esélyét?

A szakértők szerint több kockázati tényező is szerepet játszik:

magas vérnyomás;

cukorbetegség;

elhízás;

mozgásszegény életmód;

krónikus stressz;

depresszió;

alacsony iskolai végzettség;

társas kapcsolatok hiánya.

Ezek együttesen jelentősen növelhetik a demencia kockázatát.

Milyen szerepe van a mentális állapotnak a demencia kialakulásában?

A mentális állapot közvetlen hatással van az agy működésére. A tartós stressz és a negatív gondolkodás hosszú távon károsíthatja a kognitív funkciókat. Ezzel szemben a pozitív hozzáállás, a problémamegoldó gondolkodás és a lelki egyensúly segíthet megőrizni az agy egészségét.

Milyen korai jelei vannak a demenciának?

A demencia tünetei fokozatosan jelentkeznek, de vannak korai figyelmeztető jelek:

memóriazavarok;

nehézségek a kommunikációban;

problémák a tervezésben és döntéshozatalban;

tájékozódási zavarok;

hangulatingadozások.

Ezek időben történő felismerése kulcsfontosságú lehet.

Hogyan őrizhető meg az agy egészsége időskorban?

A szakértők szerint több módszer is segíthet:

rendszeres testmozgás;

kiegyensúlyozott táplálkozás;

minőségi alvás;

mentális aktivitás (olvasás, tanulás);

társas kapcsolatok fenntartása;

pozitív gondolkodás és optimizmus.

Az optimizmus fejlesztése például tudatos gyakorlással is elérhető, például hála kifejezésével vagy mindfulness technikák alkalmazásával.