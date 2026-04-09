Meglepő felfedezés: egy személyiségjegy csökkentheti a demencia esélyét

Kutatások szerint a demencia nem csupán genetikai vagy életmódbeli tényezők következménye, hanem a személyiség is befolyásolhatja a kialakulásának esélyét. A Harvard kutatói arra jutottak, hogy az optimizmus – mint személyiségjegy – hozzájárulhat a jobb kognitív működéshez, lassíthatja a hanyatlást, és csökkentheti a demencia kockázatát. Ez új megközelítést adhat a demencia megelőzése terén, miközben rávilágít arra is, hogy a mentális állapot hosszú távon hatással van az agy egészségére - tájékoztat a New York Post.
Hogyan csökkenti az optimizmus a demencia kockázatát?
A kutatások alapján az optimista emberek esetében alacsonyabb a demencia kialakulásának esélye. Azoknál, akik pozitívabban látják a jövőt, jobb a stresszkezelés, egészségesebb életmódot folytatnak, és aktívabb társas életet élnek. Mindez hozzájárulhat ahhoz, hogy az agy hosszabb ideig megőrizze működőképességét.
Milyen tényezők növelik a demencia kialakulásának esélyét?
A szakértők szerint több kockázati tényező is szerepet játszik:
- magas vérnyomás;
- cukorbetegség;
- elhízás;
- mozgásszegény életmód;
- krónikus stressz;
- depresszió;
- alacsony iskolai végzettség;
- társas kapcsolatok hiánya.
Ezek együttesen jelentősen növelhetik a demencia kockázatát.
Milyen szerepe van a mentális állapotnak a demencia kialakulásában?
A mentális állapot közvetlen hatással van az agy működésére. A tartós stressz és a negatív gondolkodás hosszú távon károsíthatja a kognitív funkciókat. Ezzel szemben a pozitív hozzáállás, a problémamegoldó gondolkodás és a lelki egyensúly segíthet megőrizni az agy egészségét.
Milyen korai jelei vannak a demenciának?
A demencia tünetei fokozatosan jelentkeznek, de vannak korai figyelmeztető jelek:
- memóriazavarok;
- nehézségek a kommunikációban;
- problémák a tervezésben és döntéshozatalban;
- tájékozódási zavarok;
- hangulatingadozások.
Ezek időben történő felismerése kulcsfontosságú lehet.
Hogyan őrizhető meg az agy egészsége időskorban?
A szakértők szerint több módszer is segíthet:
- rendszeres testmozgás;
- kiegyensúlyozott táplálkozás;
- minőségi alvás;
- mentális aktivitás (olvasás, tanulás);
- társas kapcsolatok fenntartása;
- pozitív gondolkodás és optimizmus.
Az optimizmus fejlesztése például tudatos gyakorlással is elérhető, például hála kifejezésével vagy mindfulness technikák alkalmazásával.
