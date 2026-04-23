Új áttörés a depresszió kutatásában: ezt találták az agyban

A depresszió biológiai hátterét vizsgálta a McGill Egyetem és a Douglas Intézet kutatócsoportja. A Nature Genetics folyóiratban megjelent tanulmány szerint a kutatók két olyan agysejttípust azonosítottak, amelyek működésében eltérést találtak depresszió esetén: bizonyos serkentő idegsejtekét és egyes mikroglia-sejtekét, amelyek az agy immunrendszerében játszanak szerepet.
A depresszió összefüggése az agysejtek működésével – Mit találtak a kutatók?
A kutatók emberi agyszövetmintákat vizsgáltak, és modern genetikai módszerekkel nézték meg, hogyan működnek egyes sejtek depresszió esetén. A vizsgálatban 59 depresszióval diagnosztizált és 41 kontrollszemély mintája szerepelt. Az eredmények szerint főként két sejttípusnál látszottak eltérések a génműködésben.
- Az egyik eltérés bizonyos serkentő idegsejteknél jelent meg, amelyek szerepet játszanak a hangulat szabályozásában és a stresszre adott válaszban.
Ez azt jelentheti, hogy depresszió esetén ezek a sejtek nem úgy működnek, ahogyan kellene, ami befolyásolhatja az érzelmi egyensúlyt és azt, hogyan reagál valaki a nehéz helyzetekre.
- A másik eltérést egyes mikroglia-sejteknél találták, amelyek az agy immunvédelmében és a gyulladás szabályozásában vesznek részt.
Ez arra utalhat, hogy depresszió esetén nemcsak az idegsejtek működése változik meg, hanem az agy védekező rendszere is, ami hozzájárulhat a betegség kialakulásához vagy fennmaradásához.
Miért fontos ez?
A kutatás azért lényeges, mert erősíti azt a képet, hogy a depresszió nem csak lelki vagy érzelmi probléma, hanem az agy működésében is mérhető változásokkal járó állapot. A kutatók szerint ez a felfedezés később új, pontosabban célzott kezelésekhez is hozzájárulhat.
Mi jöhet ezután?
A következő lépés annak vizsgálata lesz, hogy ezek a sejtszintű eltérések pontosan hogyan befolyásolják az agy működését. A kutatók abban bíznak, hogy a jövőben olyan terápiák is megjelenhetnek, amelyek célzottabban hatnak ezekre a sejtekre – számolt be a felfedezésről a Science Daily.
