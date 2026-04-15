Visszatért a dinoszauruszok gyilkosa, a terror krokodil — brutális szörny a múltból

A dinoszauruszok korszakában a Deinosuchus schwimmeri nem egyszerű állat volt — hanem egy brutális csúcsragadozó. Több mint 75 millió évvel ezelőtt uralta Észak-Amerika délkeleti részét, és a kutatók szerint aktívan vadászott dinoszauruszokra is – írja a ScienceDaily.
Dinoszauruszokra vadászó krokodil – brutális ragadozó teljes valójában
Ez a dinoszauruszokra vadászó krokodil akár 9,5 méter hosszúra is megnőtt, és olyan erős harapással rendelkezett, amely könnyedén széttörhette zsákmánya csontjait.
A világon először készült el a Deinosuchus schwimmeri teljes csontváz rekonstrukció, amely jelenleg a georgiai Tellus Science Museum kiállításán látható.
A modern 3D technológiával létrehozott modell valós fosszíliák alapján készült, így pontos képet ad arról, hogyan nézett ki ez a dinoszauruszokat fenyegető óriás.
Több mint 40 év kutatás eredménye
A faj elnevezése Dr. David Schwimmer munkáját dicséri, aki több mint négy évtizede kutatja ezt az ősi ragadozót.
A Deinosuchus schwimmeri felfedezése és kutatása során számos fosszíliát találtak, amelyek segítettek megérteni:
- hogyan vadászott
- milyen környezetben élt
- és hogyan vált a dinoszaurusz korszak egyik legrettegettebb állatává
Nem csak látvány – tudományos áttörés is
A szakértők szerint az ilyen rekonstrukciók kulcsfontosságúak. A dinoszauruszokra vadászó ősi krokodil vizsgálata segít feltárni, hogyan működtek az ökoszisztémák a kréta időszakban.
Ezek az eredmények azt is megmutatják, milyen túlélési stratégiák tették sikeressé az akkori ragadozókat.
Miért volt ennyire veszélyes?
A Deinosuchus nemcsak hatalmas volt, hanem rendkívül hatékony is:
- páncélozott test
- extrém erős állkapocs
- vízből lesből támadó vadászat.
Ez a kombináció tette a dinoszauruszok egyik legnagyobb természetes ellenségévé.
Szenzációs felfedezés a dinókkal kapcsolatban
Elképesztő őslénytani felfedezést tettek Észak-Olaszországban: a Stelvio Nemzeti Park területén több ezer, mintegy 210 millió éves dinoszaurusz-lábnyom került elő egy meredek hegyfalon. A nyomok párhuzamos sorokban futnak, és sok esetben jól kivehetők rajtuk a dinók ujjai és a karmok lenyomatai is.
Huszonnyolc dinoszaurusztojás került elő a Qinglongshan fosszília-lelőhelyről. A dinótojások korát közel 86 millió évre teszik, amit egy új kormeghatározási módszer segítségével sikerült megállapítani.