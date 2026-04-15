Visszatért a dinoszauruszok gyilkosa, a terror krokodil — brutális szörny a múltból

A dinoszauruszok korszakában a Deinosuchus schwimmeri nem egyszerű állat volt — hanem egy brutális csúcsragadozó. Több mint 75 millió évvel ezelőtt uralta Észak-Amerika délkeleti részét, és a kutatók szerint aktívan vadászott dinoszauruszokra is – írja a ScienceDaily.

Dinoszaurusz korszak réme — a terror krokodil teljes csontváza most először látható ilyen részletességgel

Dinoszauruszokra vadászó krokodil – brutális ragadozó teljes valójában

Ez a dinoszauruszokra vadászó krokodil akár 9,5 méter hosszúra is megnőtt, és olyan erős harapással rendelkezett, amely könnyedén széttörhette zsákmánya csontjait.

A világon először készült el a Deinosuchus schwimmeri teljes csontváz rekonstrukció, amely jelenleg a georgiai Tellus Science Museum kiállításán látható.

A modern 3D technológiával létrehozott modell valós fosszíliák alapján készült, így pontos képet ad arról, hogyan nézett ki ez a dinoszauruszokat fenyegető óriás.

Több mint 40 év kutatás eredménye

A faj elnevezése Dr. David Schwimmer munkáját dicséri, aki több mint négy évtizede kutatja ezt az ősi ragadozót.

A Deinosuchus schwimmeri felfedezése és kutatása során számos fosszíliát találtak, amelyek segítettek megérteni:

hogyan vadászott

milyen környezetben élt

és hogyan vált a dinoszaurusz korszak egyik legrettegettebb állatává

Nem csak látvány – tudományos áttörés is

A szakértők szerint az ilyen rekonstrukciók kulcsfontosságúak. A dinoszauruszokra vadászó ősi krokodil vizsgálata segít feltárni, hogyan működtek az ökoszisztémák a kréta időszakban.

Ezek az eredmények azt is megmutatják, milyen túlélési stratégiák tették sikeressé az akkori ragadozókat.

Miért volt ennyire veszélyes?

A Deinosuchus nemcsak hatalmas volt, hanem rendkívül hatékony is:

páncélozott test

extrém erős állkapocs

vízből lesből támadó vadászat.

Ez a kombináció tette a dinoszauruszok egyik legnagyobb természetes ellenségévé.

