Visszatért a dinoszauruszok gyilkosa, a terror krokodil — brutális szörny a múltból

2026. április 15. 18:06
Olvasási idő: 5 perc
Egy hatalmas, busz méretű ősi ragadozó tért vissza — legalábbis tudományos értelemben. A dinoszauruszok korszakának egyik legfélelmetesebb ragadozója, a Deinosuchus schwimmeri most először látható teljes, tudományosan pontos csontvázként.
A dinoszauruszok korszakában a Deinosuchus schwimmeri nem egyszerű állat volt — hanem egy brutális csúcsragadozó. Több mint 75 millió évvel ezelőtt uralta Észak-Amerika délkeleti részét, és a kutatók szerint aktívan vadászott dinoszauruszokra is – írja a ScienceDaily.

Dinoszaurusz korszak réme — a terror krokodil teljes csontváza most először látható ilyen részletességgel
Dinoszauruszokra vadászó krokodil – brutális ragadozó teljes valójában

Ez a dinoszauruszokra vadászó krokodil akár 9,5 méter hosszúra is megnőtt, és olyan erős harapással rendelkezett, amely könnyedén széttörhette zsákmánya csontjait.

A világon először készült el a Deinosuchus schwimmeri teljes csontváz rekonstrukció, amely jelenleg a georgiai Tellus Science Museum kiállításán látható.

Dinoszauruszok korszakának a réme – a terror krokodil teljes csontváza most először látható ilyen részletességgel
A modern 3D technológiával létrehozott modell valós fosszíliák alapján készült, így pontos képet ad arról, hogyan nézett ki ez a dinoszauruszokat fenyegető óriás.

Több mint 40 év kutatás eredménye

A faj elnevezése Dr. David Schwimmer munkáját dicséri, aki több mint négy évtizede kutatja ezt az ősi ragadozót.

A Deinosuchus schwimmeri felfedezése és kutatása során számos fosszíliát találtak, amelyek segítettek megérteni:

  • hogyan vadászott
  • milyen környezetben élt
  • és hogyan vált a dinoszaurusz korszak egyik legrettegettebb állatává

Nem csak látvány – tudományos áttörés is

A szakértők szerint az ilyen rekonstrukciók kulcsfontosságúak. A dinoszauruszokra vadászó ősi krokodil vizsgálata segít feltárni, hogyan működtek az ökoszisztémák a kréta időszakban.

Ezek az eredmények azt is megmutatják, milyen túlélési stratégiák tették sikeressé az akkori ragadozókat.

Miért volt ennyire veszélyes?

A Deinosuchus nemcsak hatalmas volt, hanem rendkívül hatékony is:

  • páncélozott test
  • extrém erős állkapocs
  • vízből lesből támadó vadászat.

Ez a kombináció tette a dinoszauruszok egyik legnagyobb természetes ellenségévé.

Szenzációs felfedezés a dinókkal kapcsolatban

Elképesztő őslénytani felfedezést tettek Észak-Olaszországban: a Stelvio Nemzeti Park területén több ezer, mintegy 210 millió éves dinoszaurusz-lábnyom került elő egy meredek hegyfalon. A nyomok párhuzamos sorokban futnak, és sok esetben jól kivehetők rajtuk a dinók ujjai és a karmok lenyomatai is.

Huszonnyolc dinoszaurusztojás került elő a Qinglongshan fosszília-lelőhelyről. A dinótojások korát közel 86 millió évre teszik, amit egy új kormeghatározási módszer segítségével sikerült megállapítani.

 

