Kiderült az igazság: tényleg ez a legegészségesebb mag?

Sokak számára a dió legfeljebb egy háttérbe szorult rágcsálnivaló, pedig a szakértők szerint az egyik legértékesebb élelmiszer lehet az étrendünkben. Bár nem a legtrendibb snack, a dió kiemelkedő tápanyagtartalma miatt mégis megérdemli a figyelmet – írja a Daily Mail.

A dió az egyik legértékesebb élelmiszer lehet az étrendünkben – Fotó: Pexels

Tényleg a dió a legegészségesebb olajos mag?

A dió tápanyagokban rendkívül gazdag: magas a zsírtartalma, de ezek többsége telítetlen, úgynevezett „jó” zsír, különösen omega–3 zsírsavakban bővelkedik. Ezek fontos szerepet játszanak a szív, az agy és a szem egészségében, valamint segíthetnek a vérnyomás csökkentésében és a gyulladások mérséklésében. Emellett rostot, fehérjét, E-vitamint, magnéziumot és antioxidáns hatású polifenolokat is tartalmaz, így már kis mennyiségben is laktató és tápláló.

Milyen hatással van a dió a szervezetre?

Kutatások szerint napi egy marék dió rendszeres fogyasztása akár 7 százalékkal is csökkentheti az összkoleszterinszintet, beleértve a „rossz” LDL-koleszterint is. A benne található omega–3 és antioxidánsok az agyműködésre is kedvezően hathatnak, és lassíthatják az életkorral járó hanyatlást, bár ez még további vizsgálatokat igényel. A dió különlegessége, hogy az egyetlen széles körben fogyasztott mag, amely jelentős mennyiségű növényi omega–3-at (ALA) tartalmaz.

Mire kell odafigyelni diófogyasztáskor?

A dió ideális snack lehet, mert hosszú ideig tartó teltségérzetet biztosít, így segíthet csökkenteni a nassolást és az összkalória-bevitelt. Ugyanakkor magas kalóriatartalma miatt a mértékletesség kulcsfontosságú.

Fontos tudni:

túlzott fogyasztása súlygyarapodáshoz vezethet;

egyeseknél allergiát okozhat;

nagy mennyiségben emésztési panaszokat válthat ki;

vérhígító gyógyszerek mellett óvatosság szükséges.

A dió könnyen beilleszthető a mindennapi étrendbe: salátákhoz, zabkásához vagy joghurthoz adva nemcsak ízletesebb, hanem táplálóbb fogásokat is kapunk.