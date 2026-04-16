Tilos lesz dohányozni Törökországban? Ez a turistákat is érinti!

Törökország átfogó dohányzási tilalmat tervez, amely a turistákat is érintheti. Az AKP kormánypárt törvényjavaslata szerint az országnak 2040-re teljesen dohányfüstmentessé kell válnia – írja a Bild.

Egy törvényjavaslat szerint Törökország 2040-ig teljesen dohányfüstmentessé kíván válni.

A tervek szerint a fenti időponttól kezdve a dohánytermékek értékesítése, gyártása és importja teljes mértékben tilos lesz. A cél a dohányfogyasztás hosszú távú, drasztikus csökkentése.

A teljes tilalom bevezetése előtt fokozatosan új korlátozások lépnek hatályba. Dohányzási tilalmat terveznek a nyilvános helyeken, a vendéglátóipari egységek kültéri területein, az oktatási intézményekben, a kórházakban.

A törvénytervezet emellett a „dohánytermék” fogalmának új meghatározását is előirányozza. A jövőben ez alá nem csak a hagyományos cigaretták tartoznak majd, hanem az e-cigaretták, a vízipipák, valamint a szintetikus vagy szerves nikotint tartalmazó termékek is.

Magas büntetések a dohányzási tilalom megsértése esetén

A jelentés szerint a teljes dohányzási tilalom megsértése esetén egymillió és tízmillió líra közötti pénzbírság szabható ki. Ez körülbelül 7 és 70 millió forint közötti összegnek felel meg. A vállalkozásoktól emellett megvonhatják az engedélyt is. A szabályozás az utazókra is vonatkozna.

Az Anadolu Ajansi hírügynökség adatai szerint Törökországban jelenleg 18 és 19 millió között van a dohányzók száma. Ezzel az ország a különösen magas dohányos arányú államok közé tartozik. Hogy a törvényt véglegesen elfogadják-e, és ha igen, mikor, az jelenleg még nyitott kérdés.

