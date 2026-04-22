Riadót fújtak Németországban, óriási bajok állnak a küszöbön

Megszületett a döntés: soha többé nem vehetnek cigarettát ezek az emberek

29 perce
Olvasási idő: 5 perc
Az Egyesült Királyság új törvényt fogadott el a fiatalok dohánytermék-vásárlásának korlátozására. A dohányzás visszaszorítását célzó szabály alapján a 2009. január 1-jén vagy azután születettek életük során nem vásárolhatnak majd legálisan cigarettát.
Londonban 2026. április 22-én hagyták jóvá a Tobacco and Vapes Bill néven ismert jogszabályt, amely évről évre egy évvel emeli a dohánytermékek legális vásárlási korhatárát az érintett korosztályok számára. A dohányzás elleni fellépést a kormány történelmi lépésként mutatta be, amelynek célja egy füstmentes generáció megteremtése, miközben a szabályozás a vape-termékekre is szigorúbb korlátozásokat vezet be.

Életre szóló dohányzási tilalmat vezettek be a briteknél
Fotó: Freepik

Mit jelent az új szabályozás?

Az új rendszer lényege, hogy a törvény nem egyszerűen megemeli a korhatárt, hanem minden évben tovább tolja azt, így a mostani fiatalabb generációk számára a dohánytermékek vásárlása végleg elérhetetlenné válik. 

A szabályozás emellett szigorítja a vape- és nikotintermékek értékesítését, valamint azok reklámozását és promócióját is.

Miért tartják fontosnak?

A WHO szerint a dohány világszerte évente több mint 7 millió ember halálához járul hozzá, ezért a fiatalok nikotinfüggőségének megelőzése kiemelt népegészségügyi cél. A brit kormány szerint az új törvény hosszú távon csökkentheti az egészségügyi terheket, és valódi esélyt adhat arra, hogy jóval kevesebben szokjanak rá a cigarettára.

Európában is erősödik a szigor a dohányzás ellen

Az elmúlt időszakban több európai ország is szigorított a dohány- és nikotintermékek szabályozásán, miközben az Európai Bizottság célja, hogy 2040-re 5% alá csökkenjen a dohányzási arány. A brit döntés ezért nem elszigetelt lépés, hanem egy szélesebb európai trend része – adta tájékoztatásul az Euronews.

