Megszületett a döntés: soha többé nem vehetnek cigarettát ezek az emberek

Londonban 2026. április 22-én hagyták jóvá a Tobacco and Vapes Bill néven ismert jogszabályt, amely évről évre egy évvel emeli a dohánytermékek legális vásárlási korhatárát az érintett korosztályok számára. A dohányzás elleni fellépést a kormány történelmi lépésként mutatta be, amelynek célja egy füstmentes generáció megteremtése, miközben a szabályozás a vape-termékekre is szigorúbb korlátozásokat vezet be.

Életre szóló dohányzási tilalmat vezettek be a briteknél

Mit jelent az új szabályozás?

Az új rendszer lényege, hogy a törvény nem egyszerűen megemeli a korhatárt, hanem minden évben tovább tolja azt, így a mostani fiatalabb generációk számára a dohánytermékek vásárlása végleg elérhetetlenné válik.

A szabályozás emellett szigorítja a vape- és nikotintermékek értékesítését, valamint azok reklámozását és promócióját is.

Miért tartják fontosnak?

A WHO szerint a dohány világszerte évente több mint 7 millió ember halálához járul hozzá, ezért a fiatalok nikotinfüggőségének megelőzése kiemelt népegészségügyi cél. A brit kormány szerint az új törvény hosszú távon csökkentheti az egészségügyi terheket, és valódi esélyt adhat arra, hogy jóval kevesebben szokjanak rá a cigarettára.

Európában is erősödik a szigor a dohányzás ellen

Az elmúlt időszakban több európai ország is szigorított a dohány- és nikotintermékek szabályozásán, miközben az Európai Bizottság célja, hogy 2040-re 5% alá csökkenjen a dohányzási arány. A brit döntés ezért nem elszigetelt lépés, hanem egy szélesebb európai trend része – adta tájékoztatásul az Euronews.