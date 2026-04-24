Trump keményen kiosztotta a pimaszkodó újságírót – videó

Az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump határozottan visszautasította azt a felvetést, hogy atomfegyver bevetését fontolná Irán ellen. A politikus egy sajtóeseményen élesen bírálta a kérdést feltevő újságírót, és indokolatlannak nevezte az ilyen jellegű felvetéseket – tájékoztat a Mandiner.

Donald Trump határozott választ adott az atomfegyverekről - Fotó: AFP

Donald Trump hangsúlyozta, hogy szerinte nincs szükség nukleáris fegyverek alkalmazására, mivel állítása szerint az Egyesült Államok hagyományos katonai eszközökkel is jelentős csapást tudott mérni az iráni erőkre. Úgy fogalmazott, hogy az atomfegyverek használatát senkinek sem lenne szabad megengedni.

Az elnök reakciója egy újságírói kérdésre érkezett, amely azt firtatta, hogy elképzelhetőnek tartja-e nukleáris fegyver bevetését egy esetleges konfliktusban. Trump ezt „ostoba kérdésnek” nevezte, és egyértelműen kizárta a lehetőséget.

A nyilatkozat egyben azt is jelzi, hogy az amerikai vezetés a hivatalos kommunikációban továbbra is elutasítja a nukleáris eszkaláció lehetőségét, miközben a hagyományos katonai erő alkalmazását hangsúlyozza.

BREAKING: President Trump scolds a reporter for asking if he would use a nuclear weapons against Iran:



“No, I wouldn’t. We don't need it. Why do I need it? Why would a stupid question like that be asked?"



"Why would I use a nuclear weapon, when we've totally, in a very… pic.twitter.com/ReFm4hrCqy — Fox News (@FoxNews) April 23, 2026

