Háborús feszültség a csúcson: Trump parancsot adott az iráni hajók kilövésére

Szerdán Irán támadást indított a térségben, és több kereskedelmi hajóra tüzet nyitott. Donald Trump kijelentette, hogy az aknatelepítést végző egységeket „habozás nélkül” ki kell lőni – számolt be róla a Daily Star.

Donald Trump azonnal katonai fellépést rendelt el

Donald Trump parancsa újabb feszültséget szít a Hormuzi-szorosnál

Az iráni Forradalmi Gárda három hajót támadott meg, amelyek közül kettőt – az MSC Francescát és az Epaminondast – elfoglalták. A hajókat ezt követően iráni kikötők felé vitték, ami tovább fokozta a nemzetközi aggodalmakat.

Ezzel párhuzamosan az Egyesült Államok fenntartotta az iráni kikötők elleni tengeri blokádot.

A blokád célja, hogy ellehetetlenítse Irán olajexportját és gazdasági nyomást gyakoroljon Teheránra. A harcok miatt a szoros forgalma jelentősen visszaesett, sok hajó elkerüli az útvonalat. A térség kulcsszerepe miatt ez különösen súlyos, hiszen a világ olaj- és gázszállításának mintegy ötöde itt halad át.

Az energiaárak emelkedése már most érezhető világszerte, ami tovább terheli a gazdaságokat.

A diplomáciai tárgyalások megakadtak, mivel Irán a blokád feloldását követeli, miközben a konfliktus tovább eszkalálódik.