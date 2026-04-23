Háborús feszültség a csúcson: Trump parancsot adott az iráni hajók kilövésére

Az Egyesült Államok és Irán közötti feszültség tovább fokozódik a stratégiai jelentőségű Hormuzi-szoros térségében. Donald Trump utasítást adott az amerikai haditengerészetnek, hogy azonnal lőjenek ki minden iráni hajót, amely aknákat telepít a szorosban.
Donald TrumpaknaIránHormuzi-szorosháború

Szerdán Irán támadást indított a térségben, és több kereskedelmi hajóra tüzet nyitott. Donald Trump kijelentette, hogy az aknatelepítést végző egységeket „habozás nélkül” ki kell lőni számolt be róla a Daily Star.

US President Donald Trump speaks to the press outside the Oval Office at the White House in Washington, DC, on April 13, 2026. Trump refused to apologize Monday for criticizing Pope Leo XIV, after the pontiff called for an end to violence in the Iran war. "There's nothing to apologize for. He's wrong," Trump told reporters, a day after a social media post and comments slamming the US-born pope. (Photo by Brendan SMIALOWSKI / AFP)
Donald Trump azonnal katonai fellépést rendelt el
Fotó: BRENDAN SMIALOWSKI / AFP

Donald Trump parancsa újabb feszültséget szít a Hormuzi-szorosnál

Az iráni Forradalmi Gárda három hajót támadott meg, amelyek közül kettőt – az MSC Francescát és az Epaminondast – elfoglalták. A hajókat ezt követően iráni kikötők felé vitték, ami tovább fokozta a nemzetközi aggodalmakat.

Ezzel párhuzamosan az Egyesült Államok fenntartotta az iráni kikötők elleni tengeri blokádot.

A blokád célja, hogy ellehetetlenítse Irán olajexportját és gazdasági nyomást gyakoroljon Teheránra. A harcok miatt a szoros forgalma jelentősen visszaesett, sok hajó elkerüli az útvonalat. A térség kulcsszerepe miatt ez különösen súlyos, hiszen a világ olaj- és gázszállításának mintegy ötöde itt halad át.

Az energiaárak emelkedése már most érezhető világszerte, ami tovább terheli a gazdaságokat.

A diplomáciai tárgyalások megakadtak, mivel Irán a blokád feloldását követeli, miközben a konfliktus tovább eszkalálódik.

Súlyos figyelmeztetést adott ki a Pentagon

A Pentagon szerint a Hormuzi-szoros csak hónapok múlva lehet újra biztonságos, mivel az irániak által telepített tengeri aknák felszámolása akár fél évig is eltarthat.  A háttérben az áll, hogy Irán több tucat aknát helyezett el – részben GPS-vezérelt módon –, ami jelentősen megnehezíti a felderítést és az aknamentesítést, így a térség instabilitása tartósan fennmaradhat.

 

Több száz hajó rekedt a Hormuzi-szorosnál, evakuációs terv készül 

A Hormuzi-szoros gyakorlatilag megbénult, több mint 800 hajó rekedt a térségben az iráni háború és a támadások miatt. Evakuációs terv készül a túloldalon rekedt hajók és legénységek kimentésére, de a folyamatos fenyegetések és a bizonytalan biztonsági helyzet miatt a művelet szinte kivitelezhetetlennek tűnik.

 

 

