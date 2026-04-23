Háborús feszültség a csúcson: Trump parancsot adott az iráni hajók kilövésére

Szerdán Irán támadást indított a térségben, és több kereskedelmi hajóra tüzet nyitott. Donald Trump kijelentette, hogy az aknatelepítést végző egységeket „habozás nélkül” ki kell lőni – számolt be róla a Daily Star.
Donald Trump parancsa újabb feszültséget szít a Hormuzi-szorosnál
Az iráni Forradalmi Gárda három hajót támadott meg, amelyek közül kettőt – az MSC Francescát és az Epaminondast – elfoglalták. A hajókat ezt követően iráni kikötők felé vitték, ami tovább fokozta a nemzetközi aggodalmakat.
Ezzel párhuzamosan az Egyesült Államok fenntartotta az iráni kikötők elleni tengeri blokádot.
A blokád célja, hogy ellehetetlenítse Irán olajexportját és gazdasági nyomást gyakoroljon Teheránra. A harcok miatt a szoros forgalma jelentősen visszaesett, sok hajó elkerüli az útvonalat. A térség kulcsszerepe miatt ez különösen súlyos, hiszen a világ olaj- és gázszállításának mintegy ötöde itt halad át.
Az energiaárak emelkedése már most érezhető világszerte, ami tovább terheli a gazdaságokat.
A diplomáciai tárgyalások megakadtak, mivel Irán a blokád feloldását követeli, miközben a konfliktus tovább eszkalálódik.
Súlyos figyelmeztetést adott ki a Pentagon
A Pentagon szerint a Hormuzi-szoros csak hónapok múlva lehet újra biztonságos, mivel az irániak által telepített tengeri aknák felszámolása akár fél évig is eltarthat. A háttérben az áll, hogy Irán több tucat aknát helyezett el – részben GPS-vezérelt módon –, ami jelentősen megnehezíti a felderítést és az aknamentesítést, így a térség instabilitása tartósan fennmaradhat.
Több száz hajó rekedt a Hormuzi-szorosnál, evakuációs terv készül
A Hormuzi-szoros gyakorlatilag megbénult, több mint 800 hajó rekedt a térségben az iráni háború és a támadások miatt. Evakuációs terv készül a túloldalon rekedt hajók és legénységek kimentésére, de a folyamatos fenyegetések és a bizonytalan biztonsági helyzet miatt a művelet szinte kivitelezhetetlennek tűnik.