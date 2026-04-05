„Ketyeg az óra” – Donald Trump két napon belül poklot zúdít Iránra, és kivégezteti az ország vezetőit

Az amerikai elnök saját közösségi oldalán szólalt meg, ahol már nemcsak beszélt a feszültségről, hanem konkrét csapásokról készült felvételeket is megosztott. Donald Trump azt állította, hogy a támadások során több iráni katonai vezetőt is likvidáltak. A hangnem egyértelmű volt:

Donald Trump 48 órás ultimátuma után új szintre lépett az amerikai–iráni konfliktus

Ketyeg az óra – 48 óra, mielőtt valódi pokol szakad rájuk.

Ezzel gyakorlatilag új határidőt húzott egy korábbi ultimátum helyére, de arról továbbra sem beszélt, pontosan milyen lépések következnek. A bizonytalanság viszont csak még jobban feszíti a helyzetet.

Irán nem hagyta szó nélkül. A teheráni vezetés gyorsan reagált, és hasonlóan kemény üzenetet küldött vissza. Egy magas rangú katonai vezető szerint ha újabb támadás éri az országot, akkor „megnyílnak a pokol kapui” az Egyesült Államok és Izrael előtt. A mondat nemcsak válasz volt, hanem figyelmeztetés is: Teherán kész visszavágni.

Tényleg háború felé sodródik a világ Donald Trump lépése után?

Egyelőre senki nem mondja ki nyíltan, de a jelek aggasztóak.

A háttérben már nem csak politikai üzengetés zajlik. Elemzők szerint Irán nem az a szereplő, amelyet pusztán légicsapásokkal térdre lehet kényszeríteni. Egy valódi katonai áttöréshez szárazföldi hadművelet kellene – az viszont olyan veszteségekkel járhat, amit Washington aligha vállalna be könnyen.

Közben Teherán is készül. Információk szerint egy esetleges amerikai támadásra nemcsak a saját területén válaszolna, hanem kiterjesztené a konfliktust: olajlétesítmények, energiahálózatok, stratégiai pontok is célkeresztbe kerülhetnek. Ez pedig már nem regionális ügy lenne, hanem globális hatású válság.

Az iráni vezetés ráadásul azt állítja, hogy az egész konfliktus mögött izraeli nyomás áll, és az Egyesült Államok valójában egy olyan háború felé sodródik, amelynek árát végül az amerikaiak fizetik meg.