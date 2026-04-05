Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Friss! Elfogták a magyar határon a terrortámadás gyanúsítottját?

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 685 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -90 Ft / Gázolaj piaci ár: 780,5 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -165,5 Ft

donald trump

„Ketyeg az óra” – Donald Trump két napon belül poklot zúdít Iránra, és kivégezteti az ország vezetőit

21 órája
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Két mondat élég volt, hogy ismét felizzon a Közel-Kelet. Donald Trump 48 órát adott Iránnak, és nem kertelt: ha nincs megállapodás, „valódi pokol” zúdulhat Teheránra.
donald trumpegyesült államokizraelteherániránkonfliktus

Az amerikai elnök saját közösségi oldalán szólalt meg, ahol már nemcsak beszélt a feszültségről, hanem konkrét csapásokról készült felvételeket is megosztott. Donald Trump azt állította, hogy a támadások során több iráni katonai vezetőt is likvidáltak. A hangnem egyértelmű volt:

US President Donald Trump pauses as he finishes speaking during a televised address on the conflict in the Middle East from the Cross Hall of the White House in Washington, DC on April 1, 2026. President Donald Trump made his case for attacking Iran in his first nationwide address more than a month into the war, insisting the United States was close to victory as his approval rating sinks. In an evening speech from the White House, Trump broke little new ground on how the war would end and vowed two to three weeks further of "extremely hard" strikes against Iran. (Photo by Alex Brandon / POOL / AFP)
Fotó: ALEX BRANDON / POOL

Ketyeg az óra – 48 óra, mielőtt valódi pokol szakad rájuk.

Ezzel gyakorlatilag új határidőt húzott egy korábbi ultimátum helyére, de arról továbbra sem beszélt, pontosan milyen lépések következnek. A bizonytalanság viszont csak még jobban feszíti a helyzetet.

Irán nem hagyta szó nélkül. A teheráni vezetés gyorsan reagált, és hasonlóan kemény üzenetet küldött vissza. Egy magas rangú katonai vezető szerint ha újabb támadás éri az országot, akkor „megnyílnak a pokol kapui” az Egyesült Államok és Izrael előtt. A mondat nemcsak válasz volt, hanem figyelmeztetés is: Teherán kész visszavágni.

Tényleg háború felé sodródik a világ Donald Trump lépése után?

Egyelőre senki nem mondja ki nyíltan, de a jelek aggasztóak.

A háttérben már nem csak politikai üzengetés zajlik. Elemzők szerint Irán nem az a szereplő, amelyet pusztán légicsapásokkal térdre lehet kényszeríteni. Egy valódi katonai áttöréshez szárazföldi hadművelet kellene – az viszont olyan veszteségekkel járhat, amit Washington aligha vállalna be könnyen.

Közben Teherán is készül. Információk szerint egy esetleges amerikai támadásra nemcsak a saját területén válaszolna, hanem kiterjesztené a konfliktust: olajlétesítmények, energiahálózatok, stratégiai pontok is célkeresztbe kerülhetnek. Ez pedig már nem regionális ügy lenne, hanem globális hatású válság.

Az iráni vezetés ráadásul azt állítja, hogy az egész konfliktus mögött izraeli nyomás áll, és az Egyesült Államok valójában egy olyan háború felé sodródik, amelynek árát végül az amerikaiak fizetik meg.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!