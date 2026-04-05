„Nyissátok meg a kib*szott szorost, őrült gazemberek, vagy a pokolban fogtok égni!” – Donald Trump nem kegyelmez

Az amerikai elnök a Truth Socialön felszólította Teheránt az Hormuzi-szoros megnyitására. A bejegyzés nem hagyott sok teret az értelmezésnek:

Donald Trump nyers hangvételű posztban követelte az Hormuzi-szoros megnyitását Irántól

Fotó: MTI/EPA pool/Will Oliver / MTI/EPA pool/Will Oliver

Nyissátok meg a kib*szott szorost, őrült gazemberek, vagy a pokolban fogtok égni – csak figyeljetek!

A poszt végén még egy szokatlan fordulat is megjelent: Trump azt írta, „Áldott legyen Allah”.

Miért most jött ez az üzenet Donald Trumptól?

Trump néhány órával ezelőtt 48 órás ultimátumot adott Iránnak, és már akkor is „valódi pokollal” fenyegette az országot. A mostani bejegyzés ezt a nyomásgyakorlást erősíti fel, csak sokkal direktebb, provokatívabb formában.

A háttérben a Hormuzi-szoros áll, amely kulcsszerepet játszik a globális olajszállításban. Ha Irán korlátozza az áthaladást, annak azonnali hatása lenne a világpiacokra – ezért Washington számára kritikus, hogy a szoros nyitva maradjon.

Közben Teherán is keményen reagált az elmúlt napokban, és jelezte: ha újabb támadás éri az országot, akkor „megnyílhatnak a pokol kapui”. A két fél üzenetei alapján a feszültség nem csökken – inkább egyre veszélyesebb irányba tart.