Erre várt az egész világ! Trump hatalmas bejelentést tett

Erre várt az egész világ! Trump hatalmas bejelentést tett

Donald Trump amerikai elnök kéthetes tűzszünetet jelentett be Iránnal kedd este. Erre az időszakra az Egyesült Államok felfüggeszti a bombatámadásokat, míg Irán megnyitja a Hormuzi-szorost.
Az elnök Truth Social közösségi oldalán közölte, hogy lehetőséget lát a hosszú távú megállapodásra Iránnal, miután a teheráni vezetés Egyesült Államokhoz eljuttatott 10 pontos javaslatát megfelelő tárgyalási alapnak tekinti.

US President Donald Trump pauses as he finishes speaking during a televised address on the conflict in the Middle East from the Cross Hall of the White House in Washington, DC on April 1, 2026. President Donald Trump made his case for attacking Iran in his first nationwide address more than a month into the war, insisting the United States was close to victory as his approval rating sinks. In an evening speech from the White House, Trump broke little new ground on how the war would end and vowed two to three weeks further of "extremely hard" strikes against Iran. (Photo by Alex Brandon / POOL / AFP)
Donald Trump kéthetes tűzszünetet jelentett be
Fotó: ALEX BRANDON / POOL

 

Donalt Trump arról is beszámolt, hogy döntése előtt beszélt Sehbaz Sarif pakisztáni miniszterelnökkel és Aszim Munirral, Pakisztán hadseregének főparancsnokával, akik arra kérték, hogy az Irán ellen kilátásba helyezett pusztító légicsapástól tekintsen el átmeneti időre, amiért cserébe Irán „teljes mértékben és azonnal" megnyitja a Hormuzi-szorost és garantálja annak biztonságát.

„Ez egy kétoldalú tűzszünet" – írta Donald Trump, és az Iránnak tett engedményt azzal indokolta, hogy az Egyesült Államok elérte katonai célját.

Elértük és túlteljesítettük a katonai célokat, és jól állunk egy végleges megállapodást illetően a hosszú távú békéről Iránnal és a békéről a Közel-Keleten"

– írta az elnök, aki szerint két hét elegendő lehet az egyezmény véglegesítésére.

Donald Trump 10 nappal ezelőtt szabott ultimátuma washingtoni idő szerint kedden este 8 órakor járt volna le, és az elnök egy órával azt megelőzően jelentette be a kéthetes tűzszünetet. Az elnök korábban azt közölte, hogy intenzív egyeztetések zajlanak az iráni vezetéssel, ugyanakkor egy internetes bejegyzésében azt is világossá tette, hogy amennyiben Irán nem teljesíti az amerikai elvárást az ultimátum lejártáig, „egy teljes civilizáció fog elpusztulni", amit korábban Irán erőművei és hídjai elleni pusztító csapásmérésként írt le.

 

