Fordulat a Közel-Keleten: Trump bejelentette a tűzszünetet

Tíznapos tűzszünetről állapodott meg Izrael és Libanon – jelentette be Donald Trump amerikai elnök csütörtökön, miután egyeztetett a libanoni elnökkel és az izraeli miniszterelnökkel.

Donald Trump bejelentette: Izrael és Libanon tűzszünetben állapodott meg – Fotó: BRENDAN SMIALOWSKI / AFP

Donald Trump: Izrael és Libanon tűzszünetről állapodott meg

Az elnök közösségi oldalán közzétett bejegyzése szerint a fegyvernyugvás washingtoni idő szerint délután 5 órakor lép életbe, azaz Izraelben és Libanonban éjfélkor (magyar idő szerint 23 órakor).

President Donald J. Trump announces a 10-day ceasefire between Lebanon and Israel.



"It has been my Honor to solve 9 Wars across the World, and this will be my 10th, so let's, GET IT DONE!" pic.twitter.com/YujXwyUReM — The White House (@WhiteHouse) April 16, 2026