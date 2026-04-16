Fordulat a Közel-Keleten: Trump bejelentette a tűzszünetet

Tíznapos tűzszünetről állapodott meg Izrael és Libanon – jelentette be Donald Trump amerikai elnök csütörtökön, miután egyeztetett a libanoni elnökkel és az izraeli miniszterelnökkel.
Donald Trump: Izrael és Libanon tűzszünetről állapodott meg
Az elnök közösségi oldalán közzétett bejegyzése szerint a fegyvernyugvás washingtoni idő szerint délután 5 órakor lép életbe, azaz Izraelben és Libanonban éjfélkor (magyar idő szerint 23 órakor).
Trump nagy bejelentést tett: újabb fordulat az iráni konfliktusban
Az amerikai elnök szerint újabb tárgyalások lehetnek Iránnal a „következő két nap folyamán”. Donald Trump kedden egy amerikai újságnak adott interjúban beszélt az iráni konfliktus fejleményeiről.
Trumpnak elege lett: hadihajókkal veszi blokád alá a Hormuzi-szoros forgalmát
Donald Trump elnök vasárnap kijelentette, hogy az amerikai haditengerészet azonnal megkezdi a Hormuzi-szoros blokádját, és megtiltja a nemzetközi vizekhez való hozzáférést minden olyan hajó számára, amely vámot fizetett Iránnak.