Fordulat a Közel-Keleten: Trump bejelentette a tűzszünetet

Új diplomáciai fordulat körvonalazódik a Közel-Keleten, amely több szereplőt is érint. Donald Trump amerikai elnök csütörtöki bejelentése szerint Izrael és Libanon tűzszünetben állapodott meg.
Tíznapos tűzszünetről állapodott meg Izrael és Libanon – jelentette be Donald Trump amerikai elnök csütörtökön, miután egyeztetett a libanoni elnökkel és az izraeli miniszterelnökkel.

Donald Trump bejelentette: Izrael és Libanon tűzszünetben állapodott meg – Fotó: BRENDAN SMIALOWSKI / AFP

Az elnök közösségi oldalán közzétett bejegyzése szerint a fegyvernyugvás washingtoni idő szerint délután 5 órakor lép életbe, azaz Izraelben és Libanonban éjfélkor (magyar idő szerint 23 órakor).

Trump nagy bejelentést tett: újabb fordulat az iráni konfliktusban

Az amerikai elnök szerint újabb tárgyalások lehetnek Iránnal a „következő két nap folyamán”. Donald Trump kedden egy amerikai újságnak adott interjúban beszélt az iráni konfliktus fejleményeiről.

 

Trumpnak elege lett: hadihajókkal veszi blokád alá a Hormuzi-szoros forgalmát

Donald Trump elnök vasárnap kijelentette, hogy az amerikai haditengerészet azonnal megkezdi a Hormuzi-szoros blokádját, és megtiltja a nemzetközi vizekhez való hozzáférést minden olyan hajó számára, amely vámot fizetett Iránnak. 

 

 

