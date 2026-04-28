Sokkoló fordulat az Északi Áramlat felrobbantásának ügyében – Zelenszkij neve is felmerült

Világbotrány küszöbén? Trump akciója Károly királlyal mindent boríthat

Donald Trump olyat mondott Károly királynak, amit nem akartak hallani

A Fehér Házban zajló találkozó első pillanatai kívülről teljesen protokollárisnak tűntek.A Donald Trump körüli újabb botrány most azért robbant ki, mert egy szájról olvasó szerint az amerikai elnök egészen sokkoló dolgokat mondott Károly királynak.
Donald Trump állítólag már a találkozó első perceiben olyan témákat hozott szóba, amelyek messze túlmutattak a megszokott udvariassági körökön. Egy szájról olvasó szerint az amerikai elnök egy korábbi lövöldözésről, majd Vlagyimir Putyinról és egy esetleges háborús helyzetről beszélt Károly királynak – írja a DailyMail.

Donald Trump és Károly király találkozója – a háttérben állítólag komoly figyelmeztetés hangzott el Fotó: SUZANNE PLUNKETT / POOL

Donald Trump súlyos kijelentései: így próbálta lezárni Károly király a beszélgetést

A beszámoló szerint Trump azzal kezdte, hogy megemlített egy friss incidenset, majd hamar átterelte a szót Oroszországra. Állítólag azt mondta, hogy kapcsolatban áll Putyinnal, és úgy fogalmazott: az orosz elnök „háborút akar”.

Károly király reakciója visszafogott volt, sőt, többször is megpróbálta lezárni a témát. Egy ponton azt mondhatta: „Ezt majd később megbeszéljük”, jelezve, hogy nem kíván a nyilvánosság előtt ilyen érzékeny kérdésekről beszélni.

A helyzet azonban itt nem ért véget. Trump tovább folytatta, és egy még súlyosabb kijelentést tett: szerinte ha Putyin valóban azt teszi, amit mond, „eltörölheti a lakosságot”. Ez a mondat különösen nagy visszhangot váltott ki.

A király ekkor ismét megpróbált témát váltani, és más irányba terelni a beszélgetést. A hangulat végül oldódott, amikor Trump a Fehér Ház felújításáról és egy új bálteremről kezdett beszélni, amit meg is akart mutatni vendégeinek.

A találkozó későbbi része már jóval barátságosabb hangulatban telt: teázás, kertlátogatás és egy hivatalos program is szerepelt a menetrendben.

Fontos azonban kiemelni, hogy a teljes beszélgetés nem hallható a felvételeken, így az elhangzottak kizárólag szájról olvasás alapján kerültek nyilvánosságra, hivatalos megerősítés nélkül.

Donald Trump a Fehér Házban fogadta III. Károly királyt – fotókon a történelmi találkozó

Donald Trump és Melania Trump a Fehér Házban fogadta a brit királyi párt a történelmi állami látogatás első napján. Károly király amerikai látogatása a transzatlanti kapcsolatok megerősítését szolgálja a feszült nemzetközi helyzetben.

Donald Trump gyorsan helyre tette az őt provokáló riportert

A washingtoni lövöldözés gyanúsítottjának azonosítása után az Egyesült Államok elnöke leült egy interjúra a CBS riporterével, ahol Norah O'Donnell a merénylő kiáltványából olvasott fel részleteket, amivel provokálni próbálta az elnököt. Donald Trump határozottan visszautasította az interjújában felolvasott, súlyos állításokat és élesen bírálta a műsor riporterét, Norah O'Donnell-t, amiért szerinte alaptalan és sértő kijelentéseket olvasott be országos adásban.

 

