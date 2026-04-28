Donald Trump olyat mondott Károly királynak, amit nem akartak hallani

Donald Trump állítólag már a találkozó első perceiben olyan témákat hozott szóba, amelyek messze túlmutattak a megszokott udvariassági körökön. Egy szájról olvasó szerint az amerikai elnök egy korábbi lövöldözésről, majd Vlagyimir Putyinról és egy esetleges háborús helyzetről beszélt Károly királynak – írja a DailyMail.

Donald Trump és Károly király találkozója – a háttérben állítólag komoly figyelmeztetés hangzott el Fotó: SUZANNE PLUNKETT / POOL

Donald Trump súlyos kijelentései: így próbálta lezárni Károly király a beszélgetést

A beszámoló szerint Trump azzal kezdte, hogy megemlített egy friss incidenset, majd hamar átterelte a szót Oroszországra. Állítólag azt mondta, hogy kapcsolatban áll Putyinnal, és úgy fogalmazott: az orosz elnök „háborút akar”.

Károly király reakciója visszafogott volt, sőt, többször is megpróbálta lezárni a témát. Egy ponton azt mondhatta: „Ezt majd később megbeszéljük”, jelezve, hogy nem kíván a nyilvánosság előtt ilyen érzékeny kérdésekről beszélni.

A helyzet azonban itt nem ért véget. Trump tovább folytatta, és egy még súlyosabb kijelentést tett: szerinte ha Putyin valóban azt teszi, amit mond, „eltörölheti a lakosságot”. Ez a mondat különösen nagy visszhangot váltott ki.

A király ekkor ismét megpróbált témát váltani, és más irányba terelni a beszélgetést. A hangulat végül oldódott, amikor Trump a Fehér Ház felújításáról és egy új bálteremről kezdett beszélni, amit meg is akart mutatni vendégeinek.

A találkozó későbbi része már jóval barátságosabb hangulatban telt: teázás, kertlátogatás és egy hivatalos program is szerepelt a menetrendben.

Fontos azonban kiemelni, hogy a teljes beszélgetés nem hallható a felvételeken, így az elhangzottak kizárólag szájról olvasás alapján kerültek nyilvánosságra, hivatalos megerősítés nélkül.

Donald Trump és Melania Trump a Fehér Házban fogadta a brit királyi párt a történelmi állami látogatás első napján. Károly király amerikai látogatása a transzatlanti kapcsolatok megerősítését szolgálja a feszült nemzetközi helyzetben.

A washingtoni lövöldözés gyanúsítottjának azonosítása után az Egyesült Államok elnöke leült egy interjúra a CBS riporterével, ahol Norah O'Donnell a merénylő kiáltványából olvasott fel részleteket, amivel provokálni próbálta az elnököt. Donald Trump határozottan visszautasította az interjújában felolvasott, súlyos állításokat és élesen bírálta a műsor riporterét, Norah O'Donnell-t, amiért szerinte alaptalan és sértő kijelentéseket olvasott be országos adásban.