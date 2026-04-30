Donald Trump hatalamas kijózanító pofont adott Friedrich Merznek

Újabb kemény hangvételű bejegyzéssel jelentkezett Donald Trump, aki ezúttal Németország vezetőjét vette célkeresztbe. Az amerikai elnök a Truth Social platformon közzétett posztjában élesen bírálta Friedrich Merz kancellárt, és egyértelművé tette, hogy szerinte elfogadhatatlan az az álláspont, amely Irán nukleáris fegyverhez jutását megengedőnek tűnik.

Donald Trump kijózanító pofont adott Friedrich Merznek az iráni nukleáris kérdés kapcsán

Mit mondott Donald Trump Friedrich Merzről?

Donald Trump szó szerint így fogalmazott:

A német kancellár, Friedrich Merz úgy gondolja, rendben van, ha Irán nukleáris fegyverrel rendelkezik. Fogalma sincs, miről beszél! Ha Iránnak nukleáris fegyvere lenne, az egész világot túszul ejtené. Én most olyat teszek Iránnal kapcsolatban, amit más országoknak vagy elnököknek már régen meg kellett volna tenniük. Nem csoda, hogy Németország ilyen rosszul teljesít – gazdaságilag és más szempontból is!

A bejegyzésben az amerikai elnök nemcsak külpolitikai kérdésekben fogalmazott meg kritikát, hanem Németország gazdasági helyzetére is kemény megjegyzést tett.

Mi áll Donald Trump kijelentéseinek hátterében?

A Donald Trump által megfogalmazott üzenet az iráni nukleáris program körüli feszültségekbe illeszkedik. Az Egyesült Államok hosszú ideje következetesen ellenzi, hogy Irán atomfegyverhez jusson, és ennek érdekében diplomáciai és gazdasági eszközöket is bevet.

A mostani kijelentések különösen figyelemre méltók, hiszen egy szövetséges ország vezetőjét érintik, ráadásul rendkívül kemény hangnemben. Ez arra utalhat, hogy a háttérben komoly nézetkülönbségek húzódnak meg a nemzetközi szereplők között.