Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Érdekes

protokoll

Donald Trump megszegte a királyi protokollt — Károly király reakciója mindenkit meglepett

26 perce
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Egy látszólag ártatlan gesztus kavarta fel a kedélyeket a Fehér Házban. Trump királyi protokoll megszegése ismét reflektorfénybe került, miután egyetlen érintéssel átlépte az egyik legfontosabb szabályt. Vajon tényleg hiba volt, vagy tudatos üzenet?
Link másolása
Vágólapra másolva!
Trump királyi protokoll megszegése már a találkozó első pillanataiban érezhető volt, amikor Donald Trump és felesége, Melania Trump fogadták Károly király és Kamilla királyné párosát a Fehér Házban – írja a DailyMail.

Trump királyi protokoll megszegése — az érintés, ami az egész világ figyelmét felkeltette
Trump királyi protokoll megszegése — az érintés, ami az egész világ figyelmét felkeltette Fotó: CHRIS JACKSON / POOL

Trump királyi protokoll megszegése – ezért lett ekkora ügy egy apró érintésből

A hivatalos üdvözlés eleinte minden szabálynak megfelelt — kézfogás, mosolyok, fotók. Azonban amikor a társaság elindult befelé, Trump egy váratlan mozdulatot tett: finoman megérintette a király karját, mintegy irányítva őt.

Ez a gesztus azonnal beszédtémává vált, hiszen a királyi etikett szabályai szerint tilos először fizikai kontaktust kezdeményezni az uralkodóval.

A „királyi protokoll megszegése” nem csupán formaság. A brit monarchia szabályai évszázados hagyományokon alapulnak, és minden apró részletnek jelentősége van.

A szakértők szerint:

  • az uralkodóval való fizikai kontaktust mindig neki kell kezdeményeznie
  • a túl közvetlen gesztusok tiszteletlenségként értelmezhetők
  • különösen hivatalos állami látogatásokon szigorúbbak az elvárások

Egy testbeszéd-szakértő szerint azonban a helyzet árnyaltabb volt: a mozdulat inkább „finom és visszafogott” volt, mintsem tolakodó.

Barátságos gesztus vagy politikai üzenet?

A történtek értelmezése megosztja a szakértőket. Egyesek szerint Trump egyszerűen a saját, közvetlen stílusát hozta — mások viszont tudatos diplomáciai jelzést látnak benne.

A téma kapcsán egyre többen beszélnek arról, hogy mit jelenthet egy ilyen barátságos érintés, és milyen szerepe van a testbeszédnek a diplomáciában.

Ami különösen érdekes:

  • Károly király láthatóan nem reagált negatívan
  • a hangulat végig nyugodt és barátságos maradt
  • a gesztus inkább személyes, mint hivatalos jellegű volt

Nem ez volt az első alkalom

Trump neve már korábban is felmerült hasonló esetek kapcsán. 2018-ban például hátat fordított II. Erzsébet királynő előtt egy katonai szemlén — ami akkor komoly visszhangot váltott ki.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!