Donald Trump megszegte a királyi protokollt — Károly király reakciója mindenkit meglepett

Trump királyi protokoll megszegése már a találkozó első pillanataiban érezhető volt, amikor Donald Trump és felesége, Melania Trump fogadták Károly király és Kamilla királyné párosát a Fehér Házban – írja a DailyMail.

Fotó: CHRIS JACKSON / POOL

A hivatalos üdvözlés eleinte minden szabálynak megfelelt — kézfogás, mosolyok, fotók. Azonban amikor a társaság elindult befelé, Trump egy váratlan mozdulatot tett: finoman megérintette a király karját, mintegy irányítva őt.

Ez a gesztus azonnal beszédtémává vált, hiszen a királyi etikett szabályai szerint tilos először fizikai kontaktust kezdeményezni az uralkodóval.

A „királyi protokoll megszegése” nem csupán formaság. A brit monarchia szabályai évszázados hagyományokon alapulnak, és minden apró részletnek jelentősége van.

A szakértők szerint:

az uralkodóval való fizikai kontaktust mindig neki kell kezdeményeznie

a túl közvetlen gesztusok tiszteletlenségként értelmezhetők

különösen hivatalos állami látogatásokon szigorúbbak az elvárások

Egy testbeszéd-szakértő szerint azonban a helyzet árnyaltabb volt: a mozdulat inkább „finom és visszafogott” volt, mintsem tolakodó.

Barátságos gesztus vagy politikai üzenet?

A történtek értelmezése megosztja a szakértőket. Egyesek szerint Trump egyszerűen a saját, közvetlen stílusát hozta — mások viszont tudatos diplomáciai jelzést látnak benne.

A téma kapcsán egyre többen beszélnek arról, hogy mit jelenthet egy ilyen barátságos érintés, és milyen szerepe van a testbeszédnek a diplomáciában.

Ami különösen érdekes:

Károly király láthatóan nem reagált negatívan

a hangulat végig nyugodt és barátságos maradt

a gesztus inkább személyes, mint hivatalos jellegű volt

Nem ez volt az első alkalom

Trump neve már korábban is felmerült hasonló esetek kapcsán. 2018-ban például hátat fordított II. Erzsébet királynő előtt egy katonai szemlén — ami akkor komoly visszhangot váltott ki.

Donald Trump gyorsan helyre tette az őt provokáló riportert

A washingtoni lövöldözés gyanúsítottjának azonosítása után az Egyesült Államok elnöke leült egy interjúra a CBS riporterével, ahol Norah O'Donnell a merénylő kiáltványából olvasott fel részleteket, amivel provokálni próbálta az elnököt. Donald Trump határozottan visszautasította az interjújában felolvasott, súlyos állításokat és élesen bírálta a műsor riporterét, Norah O'Donnell-t, amiért szerinte alaptalan és sértő kijelentéseket olvasott be országos adásban.