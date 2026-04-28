Donald Trump megszegte a királyi protokollt — Károly király reakciója mindenkit meglepett

Trump királyi protokoll megszegése már a találkozó első pillanataiban érezhető volt, amikor Donald Trump és felesége, Melania Trump fogadták Károly király és Kamilla királyné párosát a Fehér Házban – írja a DailyMail.
Trump királyi protokoll megszegése – ezért lett ekkora ügy egy apró érintésből
A hivatalos üdvözlés eleinte minden szabálynak megfelelt — kézfogás, mosolyok, fotók. Azonban amikor a társaság elindult befelé, Trump egy váratlan mozdulatot tett: finoman megérintette a király karját, mintegy irányítva őt.
Ez a gesztus azonnal beszédtémává vált, hiszen a királyi etikett szabályai szerint tilos először fizikai kontaktust kezdeményezni az uralkodóval.
A „királyi protokoll megszegése” nem csupán formaság. A brit monarchia szabályai évszázados hagyományokon alapulnak, és minden apró részletnek jelentősége van.
A szakértők szerint:
- az uralkodóval való fizikai kontaktust mindig neki kell kezdeményeznie
- a túl közvetlen gesztusok tiszteletlenségként értelmezhetők
- különösen hivatalos állami látogatásokon szigorúbbak az elvárások
Egy testbeszéd-szakértő szerint azonban a helyzet árnyaltabb volt: a mozdulat inkább „finom és visszafogott” volt, mintsem tolakodó.
Barátságos gesztus vagy politikai üzenet?
A történtek értelmezése megosztja a szakértőket. Egyesek szerint Trump egyszerűen a saját, közvetlen stílusát hozta — mások viszont tudatos diplomáciai jelzést látnak benne.
A téma kapcsán egyre többen beszélnek arról, hogy mit jelenthet egy ilyen barátságos érintés, és milyen szerepe van a testbeszédnek a diplomáciában.
Ami különösen érdekes:
- Károly király láthatóan nem reagált negatívan
- a hangulat végig nyugodt és barátságos maradt
- a gesztus inkább személyes, mint hivatalos jellegű volt
Nem ez volt az első alkalom
Trump neve már korábban is felmerült hasonló esetek kapcsán. 2018-ban például hátat fordított II. Erzsébet királynő előtt egy katonai szemlén — ami akkor komoly visszhangot váltott ki.
Donald Trump gyorsan helyre tette az őt provokáló riportert
A washingtoni lövöldözés gyanúsítottjának azonosítása után az Egyesült Államok elnöke leült egy interjúra a CBS riporterével, ahol Norah O'Donnell a merénylő kiáltványából olvasott fel részleteket, amivel provokálni próbálta az elnököt. Donald Trump határozottan visszautasította az interjújában felolvasott, súlyos állításokat és élesen bírálta a műsor riporterét, Norah O'Donnell-t, amiért szerinte alaptalan és sértő kijelentéseket olvasott be országos adásban.
Többször is a merénylők célkeresztjébe került Donald Trump
Sokkolta a világot, amikor a Fehér Ház tudósítóinak díszvacsoráján egy kaliforniai férfi lövöldözni kezdett. Donald Trump azonban nem először került merénylők célkeresztjébe.