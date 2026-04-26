Újabb fordulat a Trump elleni merénylet ügyében: megszólalt az igazságügyi miniszter

Donald Trump és kormányának több tagja is célpont lehetett a washingtoni lövöldözésben Todd Blanche közlése szerint. A megbízott igazságügyi miniszter vasárnap arról beszélt, hogy a támadó feltételezhetően a fehér házi tudósítók vacsorájának helyszínén nyitott tüzet.

Donald Trumpot és családját a biztonsági szolgálatok időben kimenekítették

Fotó: AFP

A washingtoni lövöldöző nagy valószínűséggel a Trump-kormányzat tisztségviselőit vette célba

Feltételezhetően Donald Trump amerikai elnök kormányának tagjait, köztük az elnököt vette célba az a férfi, aki a fehér házi tudósítók vacsorájának helyszínén tüzet nyitott szombaton egy washingtoni szálloda bálterménél – közölte vasárnap Todd Blanche megbízott igazságügyi miniszter.

Blanche az NBC News hírtelevízió Meet the Press című műsorában elmondta, hogy a gyanúsított valószínűleg vonattal utazott Los Angelesből Chicagóba, majd onnan tovább Washingtonba, ahol a rendezvénynek helyt adó hotelben szállt meg.

A gyanúsított ellen hétfőn fognak hivatalosan vádat emelni a szövetségi bíróságon szövetségi tisztviselő elleni támadás, valamint szövetségi tisztviselő lőfegyverrel történő meggyilkolásának kísérlete miatt

– tette hozzá Blanche. A megbízott igazságügyi miniszter szerint a férfi nem működik együtt a hatóságokkal.

A nyomozók ugyan nem nevezték meg a gyanúsítottat, de az ügyet ismerő két rendvédelmi tisztségviselő az AP amerikai hírügynökségnek nyilatkozva a 31 éves, kaliforniai illetőségű Cole Tomas Allenként azonosította az elkövetőt.

A bűnüldöző hatóságok a fegyveres támadó elektronikus eszközeinek és írásainak átvizsgálását követően előzetesen azt állapították meg, hogy a támadó célja a vacsorán részt vevő kormánytagok meggyilkolása volt.

A férfi megpróbált berontani a hatalmas bálterembe, de sikerült őt a földre teperni a felfordulásban, amelynek során lövések is eldördültek. Donald Trump elnököt és feleségét, Melaniát sietve elvitték a színpadról, a vendégek pedig az asztalok alatt húzódtak fedezékbe.

A férfi sörétes puskájából lövést adott le az amerikai tisztségviselők védelmét ellátó Titkos Szolgálat egyik tagjára. Trump nem sokkal az incidens után a Fehér Házban tartott sajtótájékoztatón elmondta, hogy a lövések egyike eltalált egy biztonságit, akinek életét a golyóálló mellény mentette meg – írja az MTI.