Vérfagyasztó pillanatok a Fehér Házban: fegyveres férfi követett el merényletkísérletet Trump ellen – videó

Perceken múlt a tragédia: így mentették meg Donald Trumpot – videó

38 perce
Olvasási idő: 4 perc
Pánik tört ki Washingtonban, amikor lövések szakították félbe a Fehér Házi Tudósítók Vacsoráját. Donald Trump és Melania Trump biztonságba menekítéséről videó is készült. Az elnök nem sérült meg, a támadót elfogták.
Merényletkísérlet történt Donald Trump ellen a Fehér Házi Tudósítók Vacsoráján Washingtonban. A Secret Service (amerikai elnöki testőrség) azonnal közbelépett, az amerikai elnököt és feleségét biztonságba menekítették.

Merényletkísérlet Donald Trump ellen – a képen az amerikai elnök sajtótájékoztatót tart az incidens után Fotó: ANDREW LEYDEN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Videó a Donald Trump elleni merényletkísérletről

Vérfagyasztó pillanatok szakították félbe a Fehér Házi Tudósítók Vacsoráját 2026. április 25-én, szombat este Washingtonban. Helyi idő szerint az esti órákban fegyveres támadó jelent meg a rendezvény helyszínén, ahol Donald Trump amerikai elnök, felesége, Melania Trump, valamint a kormány több tagja is jelen volt.

A lövések után a Secret Service azonnal közbelépett, Trumpot és a first ladyt biztonságba menekítették a washingtoni Hilton Hotelből. A beszámolók szerint a támadót rövid időn belül elfogták, az indítékát és a támadás pontos körülményeit pedig vizsgálják. Az elnök nem sérült meg.

@cspanofficial President Trump and First Lady Melania Trump, along with members of the cabinet, were evacuated from the White House Correspondents’ Dinner by Secret Service. #trump #flotus #whcd #politics #cspan ♬ original sound - C-SPAN

Az incidensről videó is készült: a felvételen az látható, ahogy a biztonságiak kimenekítik Trumpot és Melania Trumpot a vacsoráról. Mutatjuk a videót, amely a Trump elleni merényletkísérlet után került elő.

Fegyveres férfi követett el merényletkísérletet Trump ellen

Az elnök nem sokkal az incidens után a Fehér Házban tartott sajtótájékoztatón számolt be a történtekről és közölte, a gyanúsítottról egyelőre annyit tudni, hogy Kaliforniából származik. Donald Trump elmondta, hogy a lövések egyike eltalált egy rendőrt, akinek életét a golyóálló mellény mentette meg. 

 

