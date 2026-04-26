Videón a Donald Trump elleni merényletkísérlet elkövetője

Az eseményt egy washingtoni szálloda báltermében rendezték kiemelt biztonsági intézkedések mellett. A zsúfolt teremből, ahol több száz vendég tartózkodott, a lövések eldördültét követően az adminisztráció tagjait és a védett személyeket azonnal kimenekítették, a vendégeket később evauálták.

Az elnök közösségi oldalán közzétette a támadásról szóló videót, amelyen az látható, hogy a támadó fegyverrel a kezében átrohan a hotelen belül felállított több ellenőrző pont egyikén, majd a rendőri hatóságok emberei azonnal fegyvert rántanak. Az elnök szavai szerint a férfit mintegy 50 méterrel a bálterem bejáratától tartóztatták fel.

Videón, ahogy épületben rohan az elkövető:

Szintén közösségi oldalán a földön fekvő, megbilincselt férfiról is nyilvánosságra hozott két fényképet, amelyen a támadó felsőruha nélkül látható.

Erről videófelvétel is készült: