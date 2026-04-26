Vérfagyasztó pillanatok a Fehér Házban: fegyveres férfi követett el merényletkísérletet Trump ellen – videó

Donald Trump

Videón a Donald Trump elleni merényletkísérlet elkövetője

Egy fegyverekkel felszerelt támadó tört be a Fehér Ház tudósítóinak díszvacsorájára, ahol több lövést is leadott. Az amerikai elnököt, Donald Trumpot és családját a biztonsági szolgálatok időben kimenekítették. Az elkövetőt a hatóságok elfogták, az eset részleteit és a motivációját pedig még vizsgálják. Mutatjuk az elkövetőt az elfogás utáni pillanatokban!
Az eseményt egy washingtoni szálloda báltermében rendezték kiemelt biztonsági intézkedések mellett. A zsúfolt teremből, ahol több száz vendég tartózkodott, a lövések eldördültét követően az adminisztráció tagjait és a védett személyeket azonnal kimenekítették, a vendégeket később evauálták.

Az elnök közösségi oldalán közzétette a támadásról szóló videót, amelyen az látható, hogy a támadó fegyverrel a kezében átrohan a hotelen belül felállított több ellenőrző pont egyikén, majd a rendőri hatóságok emberei azonnal fegyvert rántanak. Az elnök szavai szerint a férfit mintegy 50 méterrel a bálterem bejáratától tartóztatták fel.

Videón, ahogy épületben rohan az elkövető:

BREAKING: President Trump releases CCTV footage of the alleged shooter at the White House Correspondents' Dinner.

Szintén közösségi oldalán a földön fekvő, megbilincselt férfiról is nyilvánosságra hozott két fényképet, amelyen a támadó felsőruha nélkül látható.

Erről videófelvétel is készült:

A suspect was detained after shots were fired at the White House Correspondents Dinner where President Donald Trump was in attendance

