Fontos üzenetet küldött Orbán Viktor a Donald Trump elleni támadás után

Orbán Viktor is megszólalt, miután merényletkísérlet történt Donald Trump amerikai elnök ellen egy washingtoni rendezvényen. A leköszönő magyar miniszterelnök az X-en reagált a történtekre, és támogatásáról biztosította Trumpot, valamint feleségét.

Orbán Viktor azt írta:

Aggasztó hírek érkeztek a Donald Trump elnök elleni washingtoni rendezvényen történt lövöldözési kísérletről. Gondolataink és imáink vele és Melaniával vannak. A politikában nincs helye az erőszaknak!

Troubled by the news of the attempted shooting of President @realDonaldTrump at an event in Washington. Our thoughts and prayers are with him and Melania. There's no place for violence in politics! — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) April 26, 2026

Lövések szakították félbe a Fehér Házi Tudósítók Vacsoráját Washingtonban. Erős a gyanú, hogy a merénylet Trump ellen irányult, ezért a Secret Service azonnal biztonságba menekítette az elnököt és Melania Trumpot. A támadót elfogták, egy rendőrt találat ért, Trump pedig nem sérült meg.