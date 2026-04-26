Fontos üzenetet küldött Orbán Viktor a Donald Trump elleni támadás után

Orbán Viktor is megszólalt, miután merényletkísérlet történt Donald Trump amerikai elnök ellen egy washingtoni rendezvényen. A leköszönő magyar miniszterelnök az X-en reagált a történtekre, és támogatásáról biztosította Trumpot, valamint feleségét.
Donald Trump elleni merényletkísérlet után üzent Orbán Viktor
Orbán Viktor azt írta:
Aggasztó hírek érkeztek a Donald Trump elnök elleni washingtoni rendezvényen történt lövöldözési kísérletről. Gondolataink és imáink vele és Melaniával vannak. A politikában nincs helye az erőszaknak!
Lövések szakították félbe a Fehér Házi Tudósítók Vacsoráját Washingtonban. Erős a gyanú, hogy a merénylet Trump ellen irányult, ezért a Secret Service azonnal biztonságba menekítette az elnököt és Melania Trumpot. A támadót elfogták, egy rendőrt találat ért, Trump pedig nem sérült meg.