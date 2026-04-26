Donald Trump

Fontos üzenetet küldött Orbán Viktor a Donald Trump elleni támadás után

1 órája
Orbán Viktor az X-en szólalt meg a washingtoni támadás után. A Donald Trump elleni merényletkísérlet után támogatásáról biztosította az amerikai elnököt és Melania Trumpot. A magyar politikus a történtek kapcsán a politikai erőszak elutasítását is jelezte.
Donald Trumppolitikai erőszakOrbán Viktor

Orbán Viktor is megszólalt, miután merényletkísérlet történt Donald Trump amerikai elnök ellen egy washingtoni rendezvényen. A leköszönő magyar miniszterelnök az X-en reagált a történtekre, és támogatásáról biztosította Trumpot, valamint feleségét.

WASHINGTON, DC - APRIL 25: U.S. President Donald Trump speaks during a press conference in the Brady Briefing Room of the White House on April 25, 2026 in Washington, DC. President Trump is making a statement after the cancelation of the annual White House Correspondents Association Dinner after a possible shooting. Andrew Leyden/Getty Images/AFP (Photo by Andrew Leyden / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Orbán Viktor is üzent a Donald Trump elleni merényletkísérlet után (Fotó: ANDREW LEYDEN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA)

Donald Trump elleni merényletkísérlet után üzent Orbán Viktor

Orbán Viktor azt írta:

Aggasztó hírek érkeztek a Donald Trump elnök elleni washingtoni rendezvényen történt lövöldözési kísérletről. Gondolataink és imáink vele és Melaniával vannak. A politikában nincs helye az erőszaknak!

A leköszönő magyar miniszterelnök X-en tette bejegyzését.

Tekintse meg nálunk a Trump elleni merénylet legdrámaibb pillanatait!

Lövések szakították félbe a Fehér Házi Tudósítók Vacsoráját Washingtonban. Erős a gyanú, hogy a merénylet Trump ellen irányult, ezért a Secret Service azonnal biztonságba menekítette az elnököt és Melania Trumpot. A támadót elfogták, egy rendőrt találat ért, Trump pedig nem sérült meg.

 

