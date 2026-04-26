Trump keményen nekiment a NATO-nak – erre még mi sem számítottunk

Donald Trump amerikai elnök csalódottságát fejezte ki a NATO-val kapcsolatban a Fox Newsnak adott interjújában – számolt be a Lenta nevű orosz portál, mely szemlézte Trump nyilatkozatát. A Fehér Ház vezetője szerint a szövetség cserbenhagyta az Egyesült Államokat, mert nem nyújtott támogatást, amikor Washingtonnak szüksége lett volna rá.

Trump akár ki is léphet a NATO-ból

Donald Trump élesen bírálta a NATO-t, mert szerinte a szövetségesek nem támogatták az Egyesült Államokat a Grönlanddal kapcsolatos amerikai elképzelésekben. Az amerikai elnök azt mondta, a NATO az Irán elleni katonai művelet ügyében is cserbenhagyta Washingtont. Trump szerint a szövetségesek mindent megtettek, hogy ne kelljen segíteniük, és ezt olyan foltnak nevezte, amely soha nem tűnik el.

Feszültség a NATO-ban: Washington már szankciókat fontolgat a vonakodó szövetségesekkel szemben

Komoly belső feszültségekre utal egy kiszivárgott amerikai védelmi minisztériumi levél, amely szerint Washington több NATO-szövetséges megbüntetését is mérlegeli az iráni háborúval kapcsolatos együttműködés hiánya miatt.

Macron dörgedelmes üzenetet küldött Putyinnak – Trumpot sem kímélte

A francia elnök szerint rendkívüli geopolitikai helyzet alakult ki, amelyben több nagyhatalom vezetője is kihívást jelent Európa számára. Emmanuel Macron kijelentette, hogy Vlagyimir Putyin, Donald Trump és Hszi Csin-ping Európa ellenfelei.