Sokkoló kijelentés: Trump szerint ez az üdítő segíthet a rák ellen

A történet a Triggered with Don Jr. egyik epizódjában hangzott el, ahol Mehmet Oz mesélt egy bizarr jelenetről. Elmondása szerint Donald Trump azzal érvelt: ha egy üdítő kiégeti a füvet, akkor „logikusan” a szervezetben is elpusztíthatja a rákos sejteket. Oz felidézte, hogy az elnök még egy narancsos üdítőt (Fantát) kortyolgatva is ezt hangoztatta, miközben csak „félénken mosolygott” a megjegyzésén, írja a Mirror.

– Fotó: pexels.com

Trump fia, Donald Trump Jr. sem zárta ki teljesen az ötletet:

Sok 80 körüli embert ismerek – nem soknak van ilyen energiája, memóriája és állóképessége.

A kijelentés ugyan félig viccnek tűnt, de sokaknál komoly kérdéseket vetett fel.

A szakértők állítják: semmilyen tudományos alapja nincs Donald Trump kijelentésének

A reakció nem váratott magára. Egészségügyi szakemberek egyértelműen cáfolták az állítást.

Több mint 20 év tapasztalattal kijelenthetem: nincs semmilyen tudományos bizonyíték, hogy bármilyen üdítő ital elpusztítaná a rákos sejteket az emberi szervezetben. Attól, hogy egy ital savas és kárt tehet például a fűben, még semmi köze nincs a rák működéséhez vagy kezeléséhez

– fogalmazott Umar Razzaq gyógyszerész.

Andy Gaya londoni onkológus szerint az elképzelés alapja egy félreértés:

A szervezet szigorúan szabályozza a pH-értéket. Egy üdítő egyszerűen nem tudja annyira elsavasítani a testet, hogy az rákos sejteket pusztítson.

Sőt, ha egy anyag valóban „válogatás nélkül ölne sejteket”, az inkább mérgező lenne, nem pedig gyógyszer.

Labor versus valóság – itt csúszik félre a logika

A szakértők szerint az ilyen tévhitek gyakran onnan erednek, hogy laboratóriumi körülmények között bizonyos savas közegek képesek sejtkárosodást okozni, de ez nem egyenlő azzal, ami az emberi testben történik.

Az ilyen közegek ugyanúgy károsítják az egészséges sejteket is, nem csak a rákosakat

– magyaráza az onkológus.

Nem ez az első vitatott kijelentése Trumpnak

Donald Trump korábban is többször került kereszttűzbe:

a COVID idején bagatellizálta a betegséget

veszélyes kezelési ötleteket vetett fel

többször megkérdőjelezte az oltások biztonságát

Veszélyes lehet a félretájékoztatás

Tony Banerjee háziorvos szerint az ilyen kijelentések nem ártalmatlanok:

Ezek a mondatok viccesnek tűnhetnek, de könnyen veszélyes mítoszokká válhatnak. Az emberek hajlamosak komolyan venni, amit befolyásos személyek mondanak – még akkor is, ha az nem igaz.

