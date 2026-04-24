Egyre többen érzik úgy, hogy „mindennek vége”: veszélyes gondolkodásmód terjed a fiatalok között

A „doomerizmus” lényege a krónikus pesszimizmus és a legrosszabb forgatókönyvekben való gondolkodás. Az érintettek úgy érzik, hogy a világ egyre rosszabb lesz, és az egyéni cselekedeteknek nincs valódi hatásuk – írja a Huffpost.

A „doomerizmus” leginkább a fiatalokra jellemző

Fotó: Unsplash

A közösségi média támogatja a doomereket

A jelenség nem teljesen új, de a szakemberek szerint az utóbbi években egyre gyakoribbá vált. Ennek egyik oka, hogy az emberek folyamatosan negatív hírekkel találkoznak: háborúk, gazdasági problémák, klímaválság és társadalmi feszültségek uralják a hírciklust

A közösségi média tovább erősíti ezt a hatást, mivel az algoritmusok előnyben részesítik a félelmet keltő tartalmakat. Minél többet kattint valaki ilyen hírekre, annál több hasonló jelenik meg előtte, ami könnyen azt az érzést keltheti, hogy minden rossz egyszerre történik.

A szakértők szerint ez a gondolkodásmód súlyos következményekkel járhat. A „doomerek” gyakran elveszítik a motivációjukat, elszigetelődnek, és nő náluk a szorongás, a depresszió és a kiégés kockázata.

A probléma egyik legnagyobb veszélye, hogy önmagát erősíti: ha valaki úgy érzi, hogy semminek nincs értelme, akkor felhagy azokkal a tevékenységekkel is, amelyek javíthatnák az életminőségét – például a társas kapcsolatokkal, a célok kitűzésével vagy az önfejlesztéssel.

A szakemberek szerint fontos különbséget tenni a reális aggodalom és a túlzott pesszimizmus között. Míg az előbbi cselekvésre ösztönözhet, addig a doomerizmus inkább bénultsághoz és apátiához vezet.

A jelenség különösen a fiatalokat érinti. Egyre többen érzik úgy, hogy választaniuk kell aközött, hogy boldogok legyenek, vagy hogy tisztában legyenek a világ problémáival.

A szakértők szerint azonban van kiút. Érdemes korlátozni a hírfogyasztást, tudatosan kerülni a folyamatos „doomscrollingot”, és olyan tevékenységekre koncentrálni, amelyek a jelenben adnak stabilitást, például mozgásra, természetben töltött időre vagy személyes kapcsolatokra.

Fontos az is, hogy az emberek megtalálják a saját cselekvési lehetőségeiket, még ha azok kicsik is. A közvetlen környezetben tett lépések – például közösségi munka vagy mások segítése – segíthetnek visszaszerezni az irányítás érzését.