Kitört a pánik Belgiumban – terjed az energiaválság

Miközben a lakosság tudatosabb fogyasztással és az olcsóbb töltőállomások felkutatásával próbál védekezni, április elsejétől újabb, jelentős rezsiemelés sújtja a háztartások egy részét. A drágulás mögött az iráni konfliktus következményei és az ország súlyos importfüggősége áll, amely nemcsak a rezsiszámlákban, hanem a légiközlekedésben is kritikus helyzetet teremtett: a kerozin árának megduplázódása miatt az európai légitársaságok már járataik törlésére kényszerülnek.

Üzemanyagár emelkedés – Drasztikus drágulás és növekvő óvatosság Belgiumban