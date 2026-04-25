Donald Trump keményen odacsapott: halálos csapást hajtottak végre a terroristák ellen – videó

Két ember meghalt a Csendes-óceán keleti részén egy drogcsempész hajó elleni támadásban. Az amerikai hadsereg kábítószer-szállító hajó elleni támadása a Donald Trump kormánya által indított hadművelet része volt.

Donald Trump amerikai elnök kormánya tavaly szeptemberben indított hadművelet a feltételezett drogcsempész hajók ellen a latin-amerikai vizeken

Két ember meghalt, amikor az amerikai hadsereg csapást mért egy feltételezhetően kábítószert szállító hajóra a Csendes-óceán keleti részén - jelentette be az Egyesült Államok déli parancsnoksága (SOUTHCOM) pénteken.

Az X-en közzétett tájékoztatásában a hadsereg hozzátette, a hajóról hírszerzési információk alapján szerzett tudomást, a támadásról pedig rövid videófelvételt is közzétett.

Donald Trump amerikai elnök kormánya tavaly szeptemberben indított hadművelet a feltételezett drogcsempész hajók ellen a latin-amerikai vizeken, az akciókban eddig - az AFP francia hírügynökség összesítése szerint - 182-en haltak meg.

A műveleteket az ENSZ mellett olyan emberi jogi csoportok is bírálták, mint az Amnesty International és a Human Rights Watch, "törvénytelen kivégzéseknek" minősítve azokat.

On April 24, at the direction of #SOUTHCOM commander Gen. Francis L. Donovan, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel operated by Designated Terrorist Organizations. Intelligence confirmed the vessel was transiting along known… pic.twitter.com/FRHwqXsHm2 — U.S. Southern Command (@Southcom) April 25, 2026

Washington szerint a csapások szükségesek ahhoz, hogy megakadályozzák az Egyesült Államokba irányuló kábítószer-csempészetet – írja az MTI.

Drogszállító hajót semmisített meg az Egyesült Államok a Karib-tengeren

A Karib-tengeren az Egyesült Államok hadserege célzott csapást hajtott végre egy drogszállító hajó ellen, amelyet egy terrorista szervezet használt kábítószer-kereskedelemre. Pete Hegseth védelmi miniszter közölte, hogy a műveletet Donald Trump elnök utasítására hajtották végre. A támadásról videó is készült.

Az amerikai elnök, Donald Trump szeptemerben bejelentette, hogy az Egyesült Államok katonai csapást hajtott végre a déli Karib-tengeren egy Venezuelából induló, kábítószert szállító hajó ellen.