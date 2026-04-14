Börtönbe kerül a 90 éves drogmami

A bíróság megállapította, hogy az asszony 2020 áprilisa és 2022 februárja között kilenc alkalommal összesen 386 millió dél-koreai wont (80,5 millió Ft) vett át, majd utalta tovább fia utasítására egy megadott számlára. A pénz forrása azonban nem volt tiszta: a hatóságok szerint drogkereskedelemből származott, adott hírt a BBC.

A 90 éves nénire, aki tisztára mosta a fia drogkereskedelemből származó pénzét, egyéves börtönbüntetés vár – Fotó: pexels.com

Nemzetközi drogkereskedelem és kambodzsai börtön

A nő fia, akit a sajtó csak Songként említ, már 2020 óta börtönben ül Kambodzsában, miután metamfetamint próbált az országba csempészni. A hatóságok szerint a férfi a rácsok mögül is irányította pénzügyeit – ebben segített neki az édesanyja.

A bíróság külön kiemelte: az idős nő 2019-ben többször is meglátogatta fiát Kambodzsában, és tisztában volt azzal, hogy a férfit letartóztatták. Ez alapján a bíró szerint tudnia kellett, hogy illegális pénzekkel van dolga.

A döntést hozó bíró szerint az asszony tettei jelentősen megnehezítették az illegális pénzek nyomon követését, és hozzájárultak a drogkereskedelem fennmaradásához.

Cselekedete különösen súlyos, mivel elősegítette a kábítószerből származó bevételek eltüntetését

– hangzott el az ítélet indoklásában.

Ennek ellenére a bíróság figyelembe vette a nő előrehaladott korát és azt is, hogy korábban nem volt büntetett előéletű. Így végül egy év börtönbüntetésre ítélték.

A család másik tagja megúszta

Az ügyben a férfi lánya is érintett volt: ő több mint 600 millió wont (125 millió Ft) kapott, amelyből 274 milliót (57,1 millió Ft) tovább is utalt. A bíróság azonban felmentette a pénzmosás vádja alól, mivel nem tudták bizonyítani, hogy tisztában volt a pénz illegális eredetével.

A dél-koreai hatóságok jelenleg azon dolgoznak, hogy a kambodzsai börtönben ülő férfit hazaszállítsák. Eközben az ügy továbbra is komoly hullámokat vet az országban, hiszen ritka, hogy egy ilyen idős ember kerül ilyen súlyos bűncselekmény miatt börtönbe.

Parkolóban csaptak le a csepeli drogdílerre, közel egymilliós a fogás

Egy egyszerűnek tűnő rendőri ellenőrzésből komoly lebukás lett Csepelen. A kábítószer jelenléte hamar egyértelművé vált és az ügy gyorsan továbbgyűrűzött. A díler lakásán további egymillió forint értékű drogot foglaltak le a hatóságok.