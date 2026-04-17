Szélsőséges csoport drónos fenyegetése miatt zártak le egy londoni parkot

A brit Metropolitan Police nagy erőkkel vonult ki a parkba, ahol a drónos fenyegetés nyomán védőruhás szakemberek vizsgálják a talált, gyanús tárgyakat. A rendőrség közlése szerint egyelőre nincs bizonyíték arra, hogy valódi támadás történt volna.

Kensington Gardens, amit a drónos fenyegetés miatt lezártak

Vizsgálat a drónos fenyegetés után

A közelben található izraeli nagykövetség közölte, hogy nem érte támadás, és a dolgozók biztonságban vannak. A hatóságok jelenleg azt vizsgálják, hogy a közzétett videó hiteles-e, illetve van-e összefüggés a felvétel és a parkban talált tárgyak között.

Police have closed a London park after an Islamist 'terror cell' claimed drones carrying 'radioactive and cancer-causing materials' had been launched towards the Israeli embassy. pic.twitter.com/1Uw27P9fpe — London & UK Street News (@CrimeLdn) April 17, 2026

A helyszínen speciális egységek – köztük vegyi, biológiai és radiológiai szakemberek – dolgoznak, miközben a hatóságok arra kérik a lakosságot, hogy kerüljék el a környéket a vizsgálat idejére.

