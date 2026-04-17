Szélsőséges csoport drónos fenyegetése miatt zártak le egy londoni parkot

A brit Metropolitan Police nagy erőkkel vonult ki a parkba, ahol a drónos fenyegetés nyomán védőruhás szakemberek vizsgálják a talált, gyanús tárgyakat. A rendőrség közlése szerint egyelőre nincs bizonyíték arra, hogy valódi támadás történt volna.
Vizsgálat a drónos fenyegetés után
A közelben található izraeli nagykövetség közölte, hogy nem érte támadás, és a dolgozók biztonságban vannak. A hatóságok jelenleg azt vizsgálják, hogy a közzétett videó hiteles-e, illetve van-e összefüggés a felvétel és a parkban talált tárgyak között.
A helyszínen speciális egységek – köztük vegyi, biológiai és radiológiai szakemberek – dolgoznak, miközben a hatóságok arra kérik a lakosságot, hogy kerüljék el a környéket a vizsgálat idejére.
Már a NATO légterében: orosz drón hatolt be Magyarország mellett
Egyre közelebb kerül a háború Európához. Románia légterét megsértette egy orosz drón egy éjszakai támadás során, ami miatt azonnal lépni kellett a hatóságoknak.
Katonai drónok csapódtak be Finnországban – elszabadult a pánik
Ukrajna bocsánatot kért Finnországtól, miután egy drón az ország területén zuhant le egy incidens során.