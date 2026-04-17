Szélsőséges csoport drónos fenyegetése miatt zártak le egy londoni parkot

10 órája
Olvasási idő: 3 perc
Lezárták a Kensington Gardens területét, miután egy szélsőséges csoport videót tett közzé egy feltételezett támadásról. A drónos fenyegetés miatt a hatóságok azonnal megkezdték a helyszín átvizsgálását.
A brit Metropolitan Police nagy erőkkel vonult ki a parkba, ahol a drónos fenyegetés nyomán védőruhás szakemberek vizsgálják a talált, gyanús tárgyakat. A rendőrség közlése szerint egyelőre nincs bizonyíték arra, hogy valódi támadás történt volna.

Kensington Gardens, amit a drónos fenyegetés miatt lezártak – Fotó: Unsplash
Vizsgálat a drónos fenyegetés után

A közelben található izraeli nagykövetség közölte, hogy nem érte támadás, és a dolgozók biztonságban vannak. A hatóságok jelenleg azt vizsgálják, hogy a közzétett videó hiteles-e, illetve van-e összefüggés a felvétel és a parkban talált tárgyak között.

A helyszínen speciális egységek – köztük vegyi, biológiai és radiológiai szakemberek – dolgoznak, miközben a hatóságok arra kérik a lakosságot, hogy kerüljék el a környéket a vizsgálat idejére.

