Ettől dőlhet be Európa? Fontos dolog látott napvilágot – Magyarország is érintett

Merz megszólalt: „Beláthatatlan következmények jöhetnek”

Ilyet még nem látott: drónok vezették célba az eltévedt futárt

Egy kaliforniai férfi egészen szokatlan módszert talált ki arra, hogy a futárok végre ne tévesszék el a házát. A drónshow nem ünnepi látványosságként került az égboltra, hanem azért, hogy fénylő nyilakkal és üzenetekkel vezesse célba a kiszállítókat.
A kaliforniai Lindenben, 2026 tavaszán Tom BetGeorge megelégelte, hogy a kézbesítők rendszeresen rossz bejáróhoz hajtanak. Hiába próbálta javítani a problémát a Google Térképen, és hiába helyezett ki táblát az utcában, a futárok továbbra is eltévedtek – írja a Yahoo!.

Drónshow mutatja az utat az eltévedt futároknak egy kaliforniai házhoz
Fotó: @abcnews / TikTok / Képkivágás

Drónshow segített megtalálni a jó házat

A férfi végül látványos, bár nem éppen olcsó megoldást választott: 

drónokat küldött az égbe, amelyek fénylő jelzésekkel irányították a sofőrt a megfelelő felhajtóhoz. 

A felvételen az is látszik, ahogy a drónok még bátorító üzenetet is mutatnak, amikor a kézbesítő végre jó irányba halad.

Az internet egyszerre ámult és nevetett

A TikTokon gyorsan felkapott lett a különös ötlet. Sokan zseniálisnak tartották a megoldást, mások inkább azon viccelődtek, hogy ez talán a világ egyik legdrágább útbaigazítása.

A történet éppen ezért lett ennyire népszerű: egyszerre szól a modern technológiáról, a mindennapi bosszúságokról és arról, hogy néha a legegyszerűbb problémákra születnek a leglátványosabb válaszok.

@abcnews A central California man came up with a creative, but very expensive, way to guide delivery drivers to his remote home in Linden, using drones to create signs and directions in the sky. #abcnews #news ♬ original sound - ABC News

Ez is érdekelheti:

Jövőre már mi is vehetünk repülő autót?

A jövő közlekedése már nem a sci-fi része lesz. A kínai Xpeng szerint akár 2027-ben megkezdődhet a repülő autók értékesítése – de ezek nem egészen olyanok, mint amilyennek eddig képzeltük.

„Ha ver a szíved, megtalálunk” – soha nem látott kvantumtechnológiával forradalmasítja a CIA az emberkeresést

Futurisztikus technológiával sikerült rátalálni arra az amerikai pilótára, akit Irán felett lőttek le a múlt héten. A sivatagi hegyek között rejtőzködő katona életjeleit egy eddig titokban tartott, kvantumszenzoros eljárással azonosította a CIA.

 

 

