Ilyet még nem látott: drónok vezették célba az eltévedt futárt

A kaliforniai Lindenben, 2026 tavaszán Tom BetGeorge megelégelte, hogy a kézbesítők rendszeresen rossz bejáróhoz hajtanak. Hiába próbálta javítani a problémát a Google Térképen, és hiába helyezett ki táblát az utcában, a futárok továbbra is eltévedtek – írja a Yahoo!.

Drónshow mutatja az utat az eltévedt futároknak egy kaliforniai házhoz

Drónshow segített megtalálni a jó házat

A férfi végül látványos, bár nem éppen olcsó megoldást választott:

drónokat küldött az égbe, amelyek fénylő jelzésekkel irányították a sofőrt a megfelelő felhajtóhoz.

A felvételen az is látszik, ahogy a drónok még bátorító üzenetet is mutatnak, amikor a kézbesítő végre jó irányba halad.

Az internet egyszerre ámult és nevetett

A TikTokon gyorsan felkapott lett a különös ötlet. Sokan zseniálisnak tartották a megoldást, mások inkább azon viccelődtek, hogy ez talán a világ egyik legdrágább útbaigazítása.

A történet éppen ezért lett ennyire népszerű: egyszerre szól a modern technológiáról, a mindennapi bosszúságokról és arról, hogy néha a legegyszerűbb problémákra születnek a leglátványosabb válaszok.