Videón az agyonbombázott, lángoló orosz olajfinomító - sokkoló felvételek

Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
17 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Tűz ütött ki egy dél-oroszországi olajfinomítóban. A hatóságok közlése szerint a lángok egy dróntámadást követően keletkeztek, a környéken élők biztonsága érdekében több intézkedést is elrendeltek.
Link másolása
Vágólapra másolva!
dróntámadásOroszországkőolajfinomító

Újabb tűz keletkezett a dél-oroszországi Tuapsze olajfinomítójában egy dróntámadás után – tájékoztat a Current Time.

A dróntámadás után több tartály is kigyulladhatott - Fotó: YouTube

A tájékoztatás szerint a dróntámadás következtében keletkezett tűz oltásán 122 ember és 39 technikai eszköz dolgozik, köztük az orosz rendkívüli helyzetek minisztériumának regionális egységei. Sérültekről nem érkezett jelentés. A hatóságok a finomító közelében élők biztonsága érdekében evakuálást rendeltek el. A döntést a helyi vezetés a lakosság védelmével indokolta.

Dmitrij Peszkov reagált a dróntámadásra

A Kreml szóvivője, Dmitrij Peszkov közölte, hogy az ilyen jellegű támadások hozzájárulhatnak a nemzetközi energiapiachoz kapcsolódó instabilitáshoz. Hozzátette: a létesítményben tárolt kőolajat exportcélokra szánták.

Helyi beszámolók szerint a tűz több tartályt is érinthetett, és átterjedhetett egy harmadik egységre is. Egy ukrán forrás szerint a korábbi támadások során a finomító tartályparkjának jelentős része megsérült.

A tuapszei olajfinomítót április 16-án és 20-án már érte dróntámadás, amelyek után több napig tartó tűz keletkezett a létesítményben. A korábbi esetek során a keletkezett szennyezés egy része a környezetbe is kijutott.

Az orosz védelmi minisztérium közlése szerint április 28-ára virradó éjszaka 186 drónt semmisítettek meg több régió felett, köztük a Krasznodari területen, valamint a Fekete- és az Azovi-tenger térségében.

Odessza lakóit álmukban lepték meg az oroszok

Oroszország április 27-ére virradó éjszaka dróntámadást hajtott végre Odessza ellen, amely többnyire lakóépületekben tett kárt, viszont az akciónak majd egy tucat sérültje lett. A helyi hatóságok szerint a csapások több városrészben is károkat okoztak, miközben tüzek ütöttek ki a támadások nyomán.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!