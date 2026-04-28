Videón az agyonbombázott, lángoló orosz olajfinomító - sokkoló felvételek

Újabb tűz keletkezett a dél-oroszországi Tuapsze olajfinomítójában egy dróntámadás után – tájékoztat a Current Time.

A dróntámadás után több tartály is kigyulladhatott - Fotó: YouTube

Dmitrij Peszkov reagált a dróntámadásra

A Kreml szóvivője, Dmitrij Peszkov közölte, hogy az ilyen jellegű támadások hozzájárulhatnak a nemzetközi energiapiachoz kapcsolódó instabilitáshoz. Hozzátette: a létesítményben tárolt kőolajat exportcélokra szánták.

Helyi beszámolók szerint a tűz több tartályt is érinthetett, és átterjedhetett egy harmadik egységre is. Egy ukrán forrás szerint a korábbi támadások során a finomító tartályparkjának jelentős része megsérült.

Video of the fire at the Tuapse oil refinery after today’s drone strikes New storage oil tanks that survived previous attacks have now exploded and caught fire. pic.twitter.com/2s3ivVulf8 — K13 News (@K13News) April 28, 2026

A tuapszei olajfinomítót április 16-án és 20-án már érte dróntámadás, amelyek után több napig tartó tűz keletkezett a létesítményben. A korábbi esetek során a keletkezett szennyezés egy része a környezetbe is kijutott.

Az orosz védelmi minisztérium közlése szerint április 28-ára virradó éjszaka 186 drónt semmisítettek meg több régió felett, köztük a Krasznodari területen, valamint a Fekete- és az Azovi-tenger térségében.