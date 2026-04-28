Videón az agyonbombázott, lángoló orosz olajfinomító - sokkoló felvételek

Újabb tűz keletkezett a dél-oroszországi Tuapsze olajfinomítójában egy dróntámadás után – tájékoztat a Current Time.
Dmitrij Peszkov reagált a dróntámadásra
A Kreml szóvivője, Dmitrij Peszkov közölte, hogy az ilyen jellegű támadások hozzájárulhatnak a nemzetközi energiapiachoz kapcsolódó instabilitáshoz. Hozzátette: a létesítményben tárolt kőolajat exportcélokra szánták.
Helyi beszámolók szerint a tűz több tartályt is érinthetett, és átterjedhetett egy harmadik egységre is. Egy ukrán forrás szerint a korábbi támadások során a finomító tartályparkjának jelentős része megsérült.
A tuapszei olajfinomítót április 16-án és 20-án már érte dróntámadás, amelyek után több napig tartó tűz keletkezett a létesítményben. A korábbi esetek során a keletkezett szennyezés egy része a környezetbe is kijutott.
Az orosz védelmi minisztérium közlése szerint április 28-ára virradó éjszaka 186 drónt semmisítettek meg több régió felett, köztük a Krasznodari területen, valamint a Fekete- és az Azovi-tenger térségében.
Odessza lakóit álmukban lepték meg az oroszok
Oroszország április 27-ére virradó éjszaka dróntámadást hajtott végre Odessza ellen, amely többnyire lakóépületekben tett kárt, viszont az akciónak majd egy tucat sérültje lett. A helyi hatóságok szerint a csapások több városrészben is károkat okoztak, miközben tüzek ütöttek ki a támadások nyomán.
A tájékoztatás szerint a dróntámadás következtében keletkezett tűz oltásán 122 ember és 39 technikai eszköz dolgozik, köztük az orosz rendkívüli helyzetek minisztériumának regionális egységei. Sérültekről nem érkezett jelentés. A hatóságok a finomító közelében élők biztonsága érdekében evakuálást rendeltek el. A döntést a helyi vezetés a lakosság védelmével indokolta.