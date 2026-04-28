Szörnyű tragédia: vonat gázolt el egy e-biciklis kisfiút

Halálos e-bicikli baleset történt a kaliforniai Simi Valley-ben, ahol egy 13 éves fiú életét vesztette, miután egy személyszállító vonat elütötte. Az e-bicikli használata közben bekövetkezett tragédia az egész közösséget megrázta, és gyászba borította az iskolát és a helyi sportközösséget – írja a New York Post.

E-bicikli-tragédia: 13 éves fiút gázolt halálra a vonat

A hatóságok szerint a baleset szombaton 18:30 körül történt. A fiú egy motoros, kétkerekű eszközzel – e-biciklivel – közlekedett a járdán, amikor a vasúti átjáróhoz érve egy személyszállító vonat elütötte. A kiérkező mentők már nem tudtak segíteni rajta, a helyszínen életét vesztette.

A rendőrség egyelőre nem közölt további részleteket arról, hogy a vasúti átjáró jelzései működtek-e, illetve pontosan milyen körülmények vezettek ahhoz, hogy a fiatal a sínekre hajtott. A vizsgálat jelenleg is tart.

Az áldozatot a Simi Valley Youth Baseball League azonosította Reis Beckként, akit csapattársai és edzői tehetséges játékosként, valamint kedves, energikus fiatal fiúként írtak le. A családja szorosan kötődött a sporthoz, édesapja is éveken át edzette őt baseballban. A Simi Valley-i rendőrség közleményében hangsúlyozta, hogy a tragédia súlyosan megrázta a közösséget, és együttérzésüket fejezték ki a család felé. A helyszínen történt halálos e-bike baleset miatt az iskola is segítséget nyújt a diákoknak a történtek feldolgozásához.

A hatóságok ismét felhívták a figyelmet a vasúti átjárók fokozott veszélyeire, különösen a kerékpáros és e-bicikli használók esetében, mivel egy pillanatnyi figyelmetlenség is végzetes következményekkel járhat.